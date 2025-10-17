Nervi, riapre il castello sulla passeggiata: torna operativa la sede Anpi

Nervi. Dopo circa un anno e mezzo di chiusura forzata, il “Castello di Nervi” è tornato pienamente fruibile al pubblico. Dichiarata inagibile il 7 marzo 2024 a seguito di uno smottamento della scogliera sottostante, la struttura ha riaperto i battenti il 20 luglio 2025, a seguito del completamento dei lavori di messa in sicurezza.

La riapertura ha immediatamente consentito alla Sezione ANPI Gino Tasso “Tigre” di Nervi, Quinto e Sant’Ilario di organizzare, come da tradizione, l’annuale iniziativa della “pastasciutta partigiana” il 25 luglio, in ricordo del sacrificio dei fratelli Cervi e della caduta del fascismo.

Il lungo periodo di inattività e l’esposizione agli agenti atmosferici marini hanno reso necessari importanti interventi di manutenzione all’interno della struttura, in particolare al piano terreno, che ospita anche la Sezione “Isonzo” dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.

La Sezione ANPI “Gino Tasso” ha contribuito in modo fattivo ai lavori, cementando ulteriormente la storica collaborazione tra le due associazioni. Gli interventi hanno riguardato il rifacimento completo della pavimentazione del salone, la ritinteggiatura e l’intonacatura dei muri e il ripristino della veranda.

Un’azione di particolare rilievo, sottolineata dalla Sezione ANPI, è stata il ripristino del collegamento degli scarichi dei servizi igienici e dei lavandini alla rete fognaria. A causa della rottura di un tubo, infatti, gli scarichi confluivano in precedenza direttamente in mare. Questo intervento non solo riqualifica la sede, ma rappresenta un significativo passo avanti in termini di risanamento ambientale.

Il “Castello di Nervi” è la storica sede della Sezione ANPI sin dai primi anni Sessanta del secolo scorso. Fondata il 9 giugno 1945, la Sezione “Gino Tasso ‘Tigre'” – intitolata al comandante partigiano della gloriosa brigata “Oreste” – è un’istituzione sul territorio e si propone come un punto di riferimento culturale e un luogo di conservazione della memoria della lotta al nazifascismo.

“Abbiamo lavorato con la convinzione di avere in gestione un bene pubblico prezioso, di enorme valore e rilevanza,” spiegano i rappresentanti dell’ANPI. Con la riapertura, l’associazione riprende con rinnovato impegno le sue attività: incontri nelle scuole, dibattiti su temi d’attualità, presentazioni di libri e iniziative musicali, con l’obiettivo di favorire un approccio critico e formare “cittadini migliori, più liberi e consapevoli”.

Un fiore all’occhiello della Sezione è, negli ultimi anni, l’attività motoria, con corsi di yoga e il gruppo escursionistico che periodicamente unisce cammino, storia e approfondimento naturalistico sui Sentieri della Resistenza.