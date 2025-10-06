Nervi, aggiornamento al Puc: verso l’unità insediativa di identità paesaggistica

Genova. La giunta comunale genovese, su proposta dell’assessora all’Urbanistica e Città dei 15 minuti Francesca Coppola, ha approvato una delibera che aggiorna il Piano Urbanistico Comunale (PUC) per introdurre una nuova Unità Insediativa di Identità Paesaggistica (UIIP) dedicata all’area di Nervi e Capolungo.

L’obiettivo, si legge nella delibera, è preservare e valorizzare il paesaggio e il carattere storico-ambientale del quartiere, garantendo che anche i futuri interventi edilizi rispettino l’equilibrio tra costruito e natura, che rende unico questo territorio.

Fino ad oggi una tutela di questo tipo nel Comune di Genova esisteva solo per Sant’Ilario, mentre mancava per l’arco costiero di Nervi: con questo aggiornamento voluto dall’amministrazione il PUC estende la protezione e il riconoscimento del valore paesaggistico a tutta l’area.

La decisione dà seguito alle richieste di quasi mille cittadini che, attraverso una petizione, hanno sollecitato una maggiore attenzione al paesaggio di Nervi e Capolungo, esprimendo il proprio dissenso nei confronti di un progetto di costruzione immobiliare lì previsto.

“Con questo provvedimento – dichiara l’assessora Coppola – riconosciamo il valore paesaggistico e identitario di Nervi e rispondiamo concretamente alla richiesta di tutela arrivata dai cittadini. Non si tratta di bloccare le trasformazioni, ma di orientarle nel rispetto della storia e dell’equilibrio ambientale di Nervi. È un passo importante per una Genova che cresce in modo sostenibile, valorizzando la bellezza e la qualità della vita”.

La nuova disciplina si inserisce nel percorso avviato dal Protocollo per le Città Verdi Resilienti, a cui il Comune di Genova ha aderito per aumentare la qualità e la quantità degli spazi verdi e rendere la città più resiliente e vivibile.

La delibera verrà discussa in una prossima commissione consiliare e successivamente in Consiglio comunale, dove sarà possibile formulare osservazioni e proposte prima dell’approvazione definitiva.