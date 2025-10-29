Nell’archivio digitale del museo Galata un decreto ottomano che testimonia il legame con Genova

Genova. Il patrimonio del Galata Museo del Mare è sempre più a portata di click grazie all’espansione del suo archivio digitale. Recentemente, l’archivio online si è arricchito di una nuova risorsa di grande valore: un raro decreto reale ottomano del 1815, redatto in turco, che testimonia il commercio attraverso il Mediterraneo e l’importanza storica del legame di Genova con l’Impero Ottomano.

Grazie alla consulenza di due ricercatori turchi che hanno tradotto il contenuto del decreto, ad oggi possiamo comprendere meglio il contesto storico e i dettagli. Sebbene il beneficiario ufficiale di questo decreto sia il capitano-armatore Nicolò Dodero – genovese naturalizzato russo – il documento riflette principalmente la preoccupazione del sultano Mahmud II per il “rafforzamento e la stabilità” dei rapporti di amicizia e fratellanza tra il suo Stato e la Russia.

Il decreto è stato emesso solo tre anni dopo il trattato di Bucarest (1812), che aveva posto fine alla guerra russo-turca. In quel periodo, il sultano temeva l’intervento della Russia nei Balcani, in supporto alla Serbia, che desiderava l’indipendenza dalla Sublime Porta. Questo documento si inserisce quindi in una strategia di “distensione” con la Russia, un tentativo di mantenere stabili i delicati equilibri geopolitici dell’epoca, a seguito della vittoria russa sulle forze napoleoniche e della crescente influenza dell’impero zarista.

La lettura di questo documento, emesso oltre 200 anni fa, non solo ci offre uno spunto di riflessione sul passato, ma si inserisce in un contesto storico che, per certi versi, può sembrare sorprendentemente attuale. Emesso durante una fase di grande instabilità politica, riflette la strategia di equilibrio e di gestione dei conflitti che, ancora oggi, è al centro della diplomazia internazionale. Seppur il contesto storico sia molto differente, il tema del rafforzamento delle alleanze e della gestione dei conflitti per garantire stabilità e sicurezza resta universale e attuale, mettendo in luce le modalità con cui i paesi di oggi affrontano le proprie sfide geopolitiche.

Un’importante campagna di digitalizzazione ha permesso di arricchire il portale non solo con le descrizioni dettagliate delle opere, ma anche con immagini, rendendo così possibile la piena fruizione a distanza. Oltre alle recenti aggiunte, i visitatori potranno così ammirare capolavori iconici come il celebre ritratto di Cristoforo Colombo del Ghirlandaio, la storica Veduta di Genova nel 1481, l’evoluzione degli oggetti usati in ambito marittimo, per un totale di 1221 opere. Le schede di catalogo sono state realizzate secondo gli standard dell’Istituto Centrale del Catalogo e Documentazione del Ministero della Cultura, con un costante aggiornamento delle informazioni.

Il museo virtuale è in continuo aggiornamento e si arricchisce ogni mese di nuovi contenuti; è consultabile online al seguente indirizzo: catalogo.museidigenova.it/musei/galata-museo-del-mare.

Il portale online è stato realizzato da Comune di Genova, grazie al finanziamento della Fondazione Compagnia di San Paolo, per rendere consultabili i dati catalografici delle opere che afferiscono al ricco, vario e ingente patrimonio dei beni culturali conservato nei musei, luoghi e istituti di cultura di proprietà civica.

Il Galata Museo del Mare è di proprietà del Comune di Genova che lo amministra e ne cura la direzione artistica, scientifica e culturale. Fa parte del Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni del Comune di Genova, insieme con la Commenda di Prè, sede del Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana (MEI), il Museo Navale di Pegli e il complesso monumentale della Lanterna di Genova. A supporto dell’Istituzione è l’Associazione Promotori Musei del Mare ETS, i cui soci sono rappresentativi di oltre 80 aziende del settore marittimo e dello shipping. Genova Cultura Scarl, RTI composto da CNS – Consorzio Nazionale Servizi e dalla Cooperativa Socio Culturale è il Concessionario dei servizi di accoglienza, bigliettazione, marketing e comunicazione del Galata Museo del Mare.