Continua la protesta degli studenti: tre licei ancora occupati, al Nautico finisce tra le tensioni

Genova. La protesta degli studenti genovesi attraverso l’occupazione va avanti, creando anche tensione a livello politico. All’indomani dall’approvazione in consiglio comunale di un ordine del giorno presentato dal centrodestra che esprime solidarietà al rettore dell’Università di Genova, Federico Delfino, e dell’attacco di Cambiare Rotta alla sindaca Silvia Salis e alla giunta, anche sul fronte licei gli studenti proseguono nelle loro manifestazioni di dissenso occupando gli istituti.

A oggi restano occupati il liceo Fermi di Sampierdarena, il liceo Colombo di via Bellucci e il liceo Gastaldi Abba di via Dino Col, mentre nella succursale del Klee Barabino mercoledì pomeriggio è andata in scena una protesta-lampo contro il ddl 1627.

Al Nautico San Giorgio sale la tensione, finita l’occupazione

Il Nautico San Giorgio è rimasto occupato (sia la sede principale in Darsena sia la succursale di via Dino Col) sino a mercoledì, complice una situazione più tesa dopo la netta presa di posizione da parte del dirigente Paolo Fasce. Il preside, ricordiamo, ha scritto una caustica lettera aperta agli studenti sottolineando che “nella mia esperienza le occupazioni sono organizzate dai figli della Genova bene in cerca di visibilità politica, coadiuvati dai Lucignolo che non hanno nulla da perdere. Come ci ha insegnato Pasolini, invece, le tante persone che hanno scelto la nostra scuola per dare una svolta alla propria vita, da perdere hanno molto e pertanto mi permetto di indicare soluzioni molto più costruttive per difendere la pace: il volontariato”.

Martedì gli studenti hanno riferito che alcuni insegnanti sarebbero riusciti ad entrare nell’edificio della Darsena attraverso le scale antincendio per poi “chiudere a chiave” nell’auditorium alcune classi del biennio per “impedirgli di unirsi alla protesta“. Mercoledì pomeriggio hanno quindi deciso di interrompere l’occupazione. La scuola potrebbe però restare comunque chiusa qualche giorno, visto che in mattinata sono stati spruzzati alcuni estintori ed è necessario fare una conta dei danni e una pulizia.

La Flc Cgil: “Minaccd agli studenti di inviare video alle forze dell’ordine”

All’indomani dalla denuncia, una delegazione della Flc Cgil ha fatto un sopralluogo, trovato il cancello di entrata chiuso con un lucchetto.

“Da alcune testimonianze è stato riferito di filmati effettuati da docenti nei confronti degli alunni con minacce di invio degli stessi alle forze dell’ordine. In attesa di comprendere cosa sia accaduto, la scrivente organizzazione sindacale esprime forte preoccupazione per la situazione e ribadisce quanto già espresso precedentemente: la scuola, la comunità educante, a ogni livello, a partire dalla dirigenza scolastica, deve sempre e soprattutto in questi frangenti, avviare un dialogo proficuo con gli studenti, improntato ai valori educativi e formativi, senza mai fare venire meno il ruolo della scuola ossia formare coscienze critiche e in grado di crescere in un contesto conforme”.

Pastorino sul Nautico occupato: “Inaccettabile che un dirigente mandi foto degli studenti alla polizia”

Anche il consigliere regionale Gianni Pastorino (Lista Orlando) ha condannato la gestione dell’occupazione: “Può esserci disaccordo con le modalità di una protesta, ma è inaccettabile che un dirigente scolastico scelga di mandare foto degli studenti alla polizia. Questo significa abdicare alla propria funzione educativa e alimentare un clima di sfiducia e paura dentro la scuola”.

“I timori di danni alle strutture sono quasi sempre infondati, e non possono diventare un pretesto per reprimere un movimento che nasce da sensibilità e idealità politiche – conclude Pastorino – I dirigenti e gli insegnanti dovrebbero essere capaci di ascoltare, dialogare e comprendere, non punire o stigmatizzare. La scuola pubblica ha il compito di formare cittadini consapevoli, non di zittirli quando si esprimono. Etichettare gli studenti come ‘figli della Genova bene’ o ‘Lucignolo’ è un modo superficiale e classista di affrontare il dissenso”.

I licei occupati a Genova

Nelle scorse settimane anche la succursale del Klee Barabino, il liceo Calvino di via Borzoli, l’istituto Vittorio Emanuele Ruffini e il liceo Gobetti, il liceo Mazzini, la palestra del Lanfranconi e l’Odero sono stati occupati, ma in tutti i casi si è trattato di occupazioni brevi, che sono durate al massimo una settimana (in alcuni casi un solo giorno). In nessuna occasione sono state coinvolte le forze dell’ordine.