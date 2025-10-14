  • News24
La protesta si allarga

Nautico, occupata anche la succursale. La denuncia: “Classi chiuse a chiave per non far uscire gli studenti”

L'occupazione, iniziata nella sede di calata Darsena, si è estesa questa mattina anche a via Dino Col. Gli studenti chiedono la rimozione del dirigente scolastico, contestato anche per lo stato di degrado strutturale delle sedi

nautico occupato

Genova. Sale la tensione all’istituto Nautico San Giorgio di Genova, dove l’occupazione della sede principale di Calata Darsena è proseguita per tutta la notte e si è estesa, questa mattina, alla sede distaccata di Via Dino Col, che da oggi vede quindi le lezioni sospese.

La protesta degli studenti della succursale è legata soprattutto alle condizioni fatiscenti della struttura, attribuendole al “totale disinteresse della dirigenza”: secondo quanto riferito, nella struttura ci sarebbero “finestre pericolanti e che non si aprono”, tapparelle a “rischio caduta” e prese elettriche che “emettono scintille”. Oltre a ciò in tutto l’edificio ci sarebbero “muri consumati, con presenza di buchi, muffa e cartongesso esposto. I servizi igienici sono insufficienti per centinaia di studenti, con a volte a malapena un bagno funzionante per sei classi, spesso privo di luce”. E poi la mancanza di strumenti in dotazione per seguire le lezioni, come le lavagne interattive multimediali rotte e mai sostituite.

Dopo la denuncia da parte del dirigente Paolo Fasce, continua a salire la tensione all’interno dell’occupazione. Gli studenti, questa mattina, hanno riportato che alcuni insegnanti sarebbero riusciti ad entrare nell’edificio della Darsena attraverso le scale antincendio per poi “chiudere a chiave” nell’auditorium alcune classi del biennio per “impedirgli di unirsi alla protesta“.

 

