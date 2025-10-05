  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
GE24 Sport
CONDIVIDI
Fiducia

Genoa in fondo alla classifica, Vieira imperturbabile: “Questo è un progetto, e i progetti hanno bisogno anche di passi indietro”

Il tecnico dopo la sconfitta di Napoli: "Quello che ho visto mi dà ancora più fiducia. Era difficile tenere il ritmo per novanta minuti"

Genoa Vs Cagliari

Non è stato il migliore dei ritorni. Il rientro in panchina di Patrick Vieira coincide con una sconfitta, la quarta del campionato del Genoa. Eppure non è tutto da buttare, anzi. Il Grifone visto al Maradona ha fatto una partita di grande aggressività, giocando un primo tempo di altissimo livello. Oggi i rossoblù sono tornati in una veste più simile a quella della scorsa stagione – e non è un caso che tra i titolari ci fosse solo uno degli acquisti estivi, Ellertsson – e hanno puntato su una forte fase di pressing, senza cercare di avere la palla. Poi le energie sono calate nella ripresa e il Napoli è riuscito a prevalere.

Il commento del tecnico a Sky Sport: “Abbiamo giocato con personalità e organizzazione. Nel secondo tempo abbiamo fatto fatica anche nell’aspetto fisico. Però sono molto orgoglioso, siamo venuti qua e abbiamo fatto la nostra partita. Siamo andati a pressarli alti, era difficile tenere questo ritmo per 90 minuti. Ci sono tantissime cose da prendere da questa partita”.

La nota più lieta è senz’altro Jeff Ekhator, al secondo gol in Serie A. Sul ragazzo Vieira afferma: “Jeff è un giocatore giovane, di talento. Sta facendo vedere che il Genoa sta lavorando benissimo sul settore giovanile. I giovani devono giocare per fare un passo in avanti. Noi abbiamo dei valori importanti e portarli avanti”.

Fondamentali – secondo Vieira – le sostituzioni e l’aspetto fisico ai fini del risultato. Commenta infatti il mister: “I cambi che loro hanno fatto hanno avuto un certo impatto sulla partita. Loro si sono permessi di far entrare De Bruyne e sono i campioni in carica. Per noi è importante rimanere uniti e continuare a lavorare, abbiamo dimostrato che siamo sulla strada giusta“.

Non perde – anzi, ne guadagna – la fiducia Vieira. Il tecnico è contento del suo Genoa e sulle domande riguardanti lo stile di gioco risponde così: “Noi abbiamo i giocatori per giocare in questo modo. Abbiamo ragazzi forti e veloci, Ellertsson è la prima volta che gioca a sinistra e ha fatto una grande partita. Noi abbiamo gamba e qualità. Dobbiamo gestire meglio questi momenti in cui siamo in difficoltà. Ma questo è un progetto e i progetti hanno bisogno anche di passi indietro. Per i punti non stiamo facendo bene, ma i contenuti delle prestazioni sono interessanti. Quello che ho visto stasera mi dà ancora più fiducia“.

Più informazioni
leggi anche
Genoa Vs Cagliari
Grifone rimontato
Il Genoa sorride per un tempo, poi si scatena la valanga azzurra: il Napoli vince 2-1
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.