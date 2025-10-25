Murilo fa sperare la CDM Futsal ma nella ripresa arriva la doccia fredda: contro Pomezia finisce 1-1

Campo Ligure. La CDM accarezza per larghi tratti il sogno della prima vittoria della stagione ma poi deve accontentarsi del pareggio contro un Pomezia incerottato ma caparbio fino all’ultimo secondo.

De Jesus parte con Politano fra i pali, Murilo, Foti, Ricci e Maltauro. Mister Ceppi si affida invece a Molitierno, Matteus, Miguel Angelo, Bueno e Raubo. La prima conclusione è di marca CDM con Caputo che serve bene Maltauro, tiro di punta e palla che si spegne sull’esterno della rete. La risposta della Fortitudo arriva al 3’ con Miguel Angelo. Politano non si fa sorprendere e respinge. Sul ribaltamento di fronte ci prova Ricci, galvanizzato dalla fresca convocazione in Nazionale. Il suo destro dalla distanza serve però solo a esaltare i rilessi di Molitierno. La prima vera occasione arriva però al 7’ quando Guga, dall’angolo, prova a premiare il taglio centrale di Simone Foti ma il numero 3 arriva con un istante di ritardo all’appuntamento col tap-in vincente. All’8’ è ancora la CDM ad andare vicina al vantaggio con Da Silva. Il numero 11 si libera della marcatura di Raubo, rientra da destra e poi cerca il palo lungo. Molitierno c’è e respinge.

Al 10’ però la CDM rischia grosso: tiro di Matteus, Politano è superato ma la palla si stampa sul palo e poi resta lì, a due passi dalla linea di porta. Nessuno interviene e così il portiere di casa può farla sua e disinnescare ogni pericolo. La gara si sblocca al 15’: angolo dalla destra, palla che sembra lunga ma Murilo riesce comunque a calciare al volo, beffando Molitierno sul palo più lontano. Quinta rete in campionato per la CDM e quinto marcatore diverso. Proprio a fil di sirena, poi, la squadra di De Jesus avrebbe anche l’opportunità per raddoppiare: contropiede orchestrato da Boutabouzi, palla allargata per Maltauro che però non riesce a controllare e girare a rete da posizione comunque piuttosto defilata.

Inizia la ripresa e la CDM prova subito a pungere con le conclusioni di Ricci e Murilo. Molitierno respinge coi pugni in entrambe le circostanze. I primi minuti però vedono una Fortitudo più convinta e costante nella sua azione d’attacco, anche se la porta di Politano non corre particolari rischi. A provare a dare la scossa ai suoi ci prova Foti che al 6’ gira bene un pallone lavorato al limite dell’area. Molitierno però blocca sicuro. La sfida fra i due si rinnova poco dopo: gran sventola di destro del numero 3 della CDM e stavolta il portiere della Fortitudo deve volare per mettere in angolo un pallone destinato proprio verso l’incrocio dei pali.

Al 10’ si pareggia il conto dei legni: Ricci parte in contropiede poi lascia partire un destro che si stampa sul palo alla destra di Molitierno. Al 13’ la Fortitudo si rifà vedere in avanti con Bueno che, per due volte, testa i riflessi di Politano. Il portiere di casa c’è e ribatte le conclusioni. Nulla può però Politano poco dopo sul tiro di Raubo che, complice una leggera deviazione, finisce in fondo al sacco per il pareggio del Pomezia.

La reazione della CDM è veemente e la porta di Molitierno viene presa di mira prima da Da Silva, poi da Foti e infine da Ricci ma le loro conclusioni non hanno fortuna. I ragazzi di Ceppi ci provano allora con una gran sventola dalla distanza di Miguel Angelo che però non inquadra la porta. Il finale è da nervi tesi: l’arbitro sventola il secondo giallo a Foti che stava uscendo dal campo e così la CDM deve giocarsi l’ultimissimo minuto in inferiorità numerica.

Ecco il tabellino del match:

CDM FUTSAL: Foti, Ortisi, Caputo, Zatsuga, Maltauro, Boutabouzi, Da Silva, Di Tomaso, Murilo, Guga, Ricci, Politano. All. De Jesus.

FORTITUDO POMEZIA: Bonci, Silveri, Binzaru, Raubo, Tiaguinho, Bueno, Gattarelli, Giulii Capponi, Miguel Angelo, Molitierno, Matteus, Lara. All. Ceppi.

ARBITRI: Moro di Latina, Ottaviani di Trieste e Lattanzio di Collegno – CRONO: Fantino di Savona.

RETI: 15.28pt Murilo, 13.24 Raubo.

NOTE: Ammonito Foti al 7.16pt, Ortisi al 18.58st. Espulso Foti al 18.58 per somma di ammonizioni.