Ieri sera

Pra’, settantenne cade e muore mentre cerca di salire su un bus

E' successo ieri sera in via Pra'. L'uomo ha attraversato la strada e poi ha cercato di attirare l'attenzione dell'autista per prendere l'autobus battendo sui vetri, ma è caduto e ha battuto la testa

polizia locale genova, vigili

Genova. Un uomo di circa 70 anni, S. R. che stava cercando di salire su un bus, ha perso la vita ieri sera poco dopo le 20 dopo essere caduto accanto al mezzo forse dopo un contatto.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della sezione infortunistica della polizia locale il bus, dopo aver effettuato la fermata, ha dato la precedenza al settantenne che stava attraversando la strada da monte verso mare. Terminato l’attraversamento, il mezzo ha ripreso la marcia in direzione levante.

L’uomo però, che presumibilmente intendeva salire a bordo del mezzo, ha cominciato a battere con le mani sul vetro laterale destro dell’autobus, in corrispondenza della portiera centrale, mentre il veicolo si stava già muovendo.

Nel tentativo di attirare l’attenzione dell’autista o di salire a bordo, il settantenne ha perso l’equilibrio, cadendo a terra in prossimità della fiancata destra del mezzo.

Dagli accertamenti successivi sono emersi elementi che fanno ritenere possibile un contatto tra il pedone e l’autobus durante la caduta, in conseguenza della quale lo stesso ha riportato lesioni risultate poi fatali.

Del decesso è stato informato il pm di turno Marco Zocco che attende gli atti della polizia locale e quai certamente disporrà l’autopsia sul corpo.

