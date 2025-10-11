Nuove aree cani e giochi inclusivi in scuole e ville storiche: il piano manutenzioni del Municipio Centro Ovest

Genova. L’area giochi della scuola Montale Andersen, a Sampierdarena, la mattonata storica di salita Dante Conte, al Fossato, e Villa Giuseppina a San Teodoro. Sono questi i macro interventi individuati dalla giunta del Municipio Centro Ovest per investire parte dei 2,5 milioni di euro che il Comune ha stanziato per 37 interventi di manutenzione straordinaria su tutto il territorio cittadino.

Il Centro Ovest ha deciso di suddividere i 285.000 euro in tre cantieri in altrettante aree del Municipio: “Quello più oneroso è alla scuola Montale Andersen, in via Currò – spiega il presidente Michele Colnaghi – l’attuale area giochi è fuori norma e fatiscente. Cambieremo la pavimentazione, con notevoli costi di smaltimenti e riposizionamento, e posizioneremo due zone giochi con due giochi inclusivi che saranno a disposizione di tutto il quartiere”.

Al Fossato invece i lavori si concentrano sulla mattonata di salita Dante Conte, che “ha vari problemi. Negli anni hanno gettato vari strati di cemento malamente e non hanno fatto la regimentazione dell’acqua. Toglieremo il cemento e ripristineremo la pavimentazione originale. I soldi non basteranno per completarlo, ma faremo il primo passo”.

Il terzo e ultimo intervento si concentra su Villa Giuseppina e San Teodoro: “Dopo vari passaggi con la Soprintendenza inizieremo con la ripavimentazione dell’area giochi, la messa in sicurezza della recinzione, l’inserimento di giochi inclusivi e la realizzazione di un’idea cani. Inoltre sostituiremo il wc attualmente fuori uso e ne metteremo uno autopulente”.

Le tempistiche non saranno brevissime: “In questo momento abbiamo molti cantieri che devono essere ultimati entro fine anno, stiamo ultimando quelli sulle vie storiche per il percorso storico pedonale che comprende via Giovannetti, via Daste e via Dottesio. Queste nuove opere dovrebbero essere completate entro la metà dell’anno prossimo, ma è un buon inizio, soprattutto perché non abbiamo mai avuto soldi da spendere per opere di questo tipo”.

La restituzione del potere – e del capitale – ai Municipi porta però con sé alcune criticità: “Abbiamo bisogno di incrementare le forze lavoro anche per progettare questi interventi, da tempo ormai non erano più di competenza municipale”.

Nel dettaglio, per l’intervento in via Currò lo stanziamento è di 174.000 euro, per Villa Giuseppina saranno impiegati 44.500 euro e per salita Dante Conte 66.500 euro.