Anche il Municipio Bassa Valbisagno esporrà la bandiera palestinese (e quella della pace)

Genova. Ieri il Consiglio municipale della Bassa Valbisagno ha approvato, su proposta di Avs e con il sostegno di tutta la maggioranza, una mozione che impegna l’amministrazione a esporre in maniera permanente la bandiera della Palestina e quella della pace dalle finestre in segno di “solidarietà nei confronti del popolo palestinese” e “appoggio al riconoscimento dello Stato di Palestina”.

L’iniziativa si colloca sulla scia di altri Municipi che, durante le mobilitazioni cittadine delle scorse settimane, hanno già deliberato l’esposizione della bandiera palestinese: Centro Ovest, Medio Ponente e Centro Est.

La mozione impegna il Municipio anche a “promuovere un percorso verso la civica amministrazione e l’ufficio toponomastica per intitolare una via o piazza alle vittime in Palestina per tener viva la memoria dello sterminio in atto, anche a futuro monito”.

A firmare e sostenere la mozione sono stati i consiglieri Simone Leoncini e Guglielmo Frisone del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, che commentano: “È un atto politico e simbolico di grande valore. Anche dalle istituzioni locali si può e si deve prendere posizione a favore della pace, del popolo palestinese, dei diritti umani e della memoria storica”.

“Il Municipio Bassa Valbisagno diventa così il primo a Genova ad assumere un impegno concreto per ricordare le vittime civili palestinesi e promuovere una cultura di pace”, concludono.