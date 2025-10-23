Manutenzioni, approvati i progetti di fattibilità economica per gli interventi nei municipi

Genova. La giunta comunale ha approvato i progetti di fattibilità tecnico economica degli interventi di manutenzione ordinaria già indicati dai municipi Centro Ovest, Valpolcevera, Medio Ponente, Bassa Val Bisagno e Levante.
Si tratta di 16 cantieri per cui l’amministrazione comunale, su input dell’assessore ai lavori pubblici e manutenzioni Massimo Ferrante, ha stanziato 285.000 euro a municipio: “I 16 interventi approvati nell’ultima riunione di giunta – ha detto Ferrante – seguono quelli già deliberati nel municipio Ponente per un totale di 19 lavori che possono partire”.
“Tutti i progetti di fattibilità sono stati elaborati dalle aree tecniche dei municipi, anche con la collaborazione dei nostri uffici. Grazie al finanziamento, in conto capitale, di 285.000 euro a municipio, per un totale di 2,5 milioni, quindi potranno iniziare a concretizzarsi quei 37 interventi di manutenzione diffusi sul territorio, indicati dai municipi stessi, per migliorare marciapiedi, accessibilità, edifici pubblici, scuole, giardini, aree giochi, creuze e percorsi pedonali”.
Il Comune di Genova aveva ricevuto a inizio ottobre dai 9 municipi 37 progetti per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su tutto il territorio cittadino. È stato inoltre approvato, su proposta dell’assessore Ferrante, anche il progetto di fattibilità tecnico-economica (prima annualità Accordo quadro) per interventi da 600.000 euro di manutenzione straordinaria di muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano.
Manutenzione Municipi, i progetti approvati
L’elenco dei progetti degli interventi approvati per le manutenzioni nei Municipi:
- Municipio II Centro Ovest: via dei Landi (manutenzione Straordinaria giardini Villa Currò – 174.000 euro); via Bologna (manutenzione straordinaria inerenti inserimento nuova area giochi e altri interventi puntuali su Villa Giuseppina – 44.500 euro); salita Dante Conte (manutenzione straordinaria primo tratto pedonale della creuza di salita Dante Conte – 66.500 euro).
- Municipio V Val Polcevera: piazza Vittime di Bologna (manutenzione straordinaria area giochi in piazza Vittime di Bologna – 69.440 euro); via Edoardo Garrone (manutenzione straordinaria area giochi via Edoardo Garrone – 49.600 euro); via Campomorone (manutenzione straordinaria area giochi giardini di Oz via Campomorone – 53.320 euro); via Favale / via Porcile (illuminazione pubblica via Favale/via Porcile – 68.200 euro); Certosa/Bolzaneto/Pontedecimo (manutenzione straordinaria marciapiedi in varie vie di Certosa, Bolzaneto e Pontedecimo – 44.440 euro).
- Municipio VI Medio Ponente: scuola Rodari (manutenzione straordinaria facciate Scuola Rodari – 52.125 euro); scuola XVI Giugno (manutenzione straordinaria impermeabilizzazione copertura Scuola XVI Giugno – 76.915 euro); scuola XVI Giugno (manutenzione straordinaria rifacimento smaltimento acque meteoriche Scuola XVI Giugno – 19.850 euro); scuola Volta (nuova rampa d’accesso per disabili scuola Volta – 38.800 euro); scuola Don Bosco (manutenzione straordinaria cortile scuola Don Bosco – 25.425 euro); via dell’Acciaio e via Renata Bianchi (manutenzione straordinaria aree gioco via dell’Acciaio e via Renata Bianchi – 71.885 euro).
- Municipio IX Levante: via San Giovanni di Quarto (ripristino creuza di via Cimarosa, nuova scaletta di collegamento con corso Europa 155 – 155.000 euro); scuola infanzia Chighizola / scuola primaria Da Verrazzano / scuola primaria Merlanti e Gioiosa (manutenzione straordinaria su immobili di civica proprietà – 130.000 euro).