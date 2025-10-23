Manutenzioni, approvati i progetti di fattibilità economica per gli interventi nei municipi

Genova. La giunta comunale ha approvato i progetti di fattibilità tecnico economica degli interventi di manutenzione ordinaria già indicati dai municipi Centro Ovest, Valpolcevera, Medio Ponente, Bassa Val Bisagno e Levante.

Si tratta di 16 cantieri per cui l’amministrazione comunale, su input dell’assessore ai lavori pubblici e manutenzioni Massimo Ferrante, ha stanziato 285.000 euro a municipio: “I 16 interventi approvati nell’ultima riunione di giunta – ha detto Ferrante – seguono quelli già deliberati nel municipio Ponente per un totale di 19 lavori che possono partire”.

“Tutti i progetti di fattibilità sono stati elaborati dalle aree tecniche dei municipi, anche con la collaborazione dei nostri uffici. Grazie al finanziamento, in conto capitale, di 285.000 euro a municipio, per un totale di 2,5 milioni, quindi potranno iniziare a concretizzarsi quei 37 interventi di manutenzione diffusi sul territorio, indicati dai municipi stessi, per migliorare marciapiedi, accessibilità, edifici pubblici, scuole, giardini, aree giochi, creuze e percorsi pedonali”.

Il Comune di Genova aveva ricevuto a inizio ottobre dai 9 municipi 37 progetti per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su tutto il territorio cittadino. È stato inoltre approvato, su proposta dell’assessore Ferrante, anche il progetto di fattibilità tecnico-economica (prima annualità Accordo quadro) per interventi da 600.000 euro di manutenzione straordinaria di muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano.

Manutenzione Municipi, i progetti approvati

L’elenco dei progetti degli interventi approvati per le manutenzioni nei Municipi: