Municipi, le giunte itineranti iniziano dal Ponente. Salis: “Decentramento al centro della nostra azione amministrativa”

La mattina sarà dedicata ai provvedimenti comunali e alla trattazione delle tematiche municipali. Il pomeriggio, dopo l'incontro con alcuni cittadini individuati dal presidente del Municipio, sarà dedicato ai sopralluoghi

silvia salis sindaca

Genova. Inizieranno giovedì 23 ottobre le giunte itineranti nei 9 Municipi genovesi. La prima si terrà nel Municipio VII Ponente, nella sede di piazza Gaggero a Voltri.

“I municipi e il decentramento territoriale sono al centro della nostra azione amministrativa – commenta la sindaca Silvia Salis – Dopo i primi sopralluoghi monotematici, che proseguiranno per tutto il corso del mandato, iniziamo un altro appuntamento fisso che contraddistinguerà i nostri prossimi cinque anni: le giunte itineranti. Sarà un modo per toccare con mano le problematiche che cittadine e cittadini vivono tutti i giorni e studiare insieme soluzioni efficaci. Ecco perché dopo la seduta di giunta, nel pomeriggio saremo con tutti gli assessori in giro per i quartieri, incontrando comitati e associazioni, perché l’unico modo per conoscere e risolvere i problemi del territorio è stare vicino a chi lo vive”.

La prima parte della mattinata sarà dedicata alla riunione di giunta per l’illustrazione e l’approvazione dei provvedimenti: alla presenza del presidente del Municipio, Matteo Frulio, e della giunta municipale, la sindaca Silvia Salis e gli assessori comunali affronteranno anche alcune tematiche del territorio. In programma anche un momento di confronto con i componenti del consiglio municipale. Alle 12 è previsto il punto stampa per illustrare alcune delle delibere approvate e dei temi discussi.

All’ora di pranzo, la sindaca e il presidente del Municipio incontreranno alcuni cittadini, individuati dallo stesso presidente, che porteranno all’attenzione dell’amministrazione diverse problematiche del territorio. Nel pomeriggio, sindaca e assessori comunali effettueranno sopralluoghi in aree scelte dal Municipio, accompagnati dalla giunta municipale e dai consiglieri delegati. In particolare, la sindaca e il presidente del Municipio, Matteo Frulio, faranno visita in Val Varenna, a San Carlo di Cese e nel Quartiere San Pietro, dove ascolteranno anche cittadini ed esponenti di associazioni e comitati.

In contemporanea, secondo le deleghe di competenza, saranno oggetto di visite e sopralluoghi da parte delle assessore e degli assessori, tra gli altri: Villa Duchessa di Galliera, Villa Banfi e Villa Doria, il campo sportivo e la spiaggia di Multedo, il quartiere del Cep, via Novella, le scuole Montanella ed Emma Valle, il parco delle Dune, la zona di Fabbriche e i collegamenti con Acquasanta.

