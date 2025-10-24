Muma: Marco Ansaldo è il nuovo presidente, torna in scena Serena Bertolucci

Genova. Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, la sindaca Silvia Salis nomina il nuovo presidente e i componenti del consiglio di amministrazione. Marco Ansaldo è il nuovo presidente; con lui nel cda siedono Serena Bertolucci, Paolo Clerici, Maurizio Daccà e Anna Maria Dagnino.

La nomina è stata effettuata dalla sindaca sulla base di criteri di fiduciarietà, competenza ed esperienza professionale e resterà in vigore per i prossimi cinque anni.

Marco Ansaldo, giornalista e analista geopolitico, consigliere scientifico di Limes ed esperto di Turchia, Medio Oriente e Vaticano, è stato inviato speciale per la politica internazionale del quotidiano La Repubblica fino al 2022, corrispondente in Medio Oriente fino al 2021, vaticanista fino al 2016 e corrispondente diplomatico alla Farnesina fino al 2003. Ha insegnato giornalismo estero alla LUISS dal 1990 al 2018, è presidente del Comitato dei Fondatori di Palazzo Ducale e probiviro della Federazione Nazionale della Stampa dal 2023. Autore di saggi e curatore di conferenze internazionali, è consulente televisivo e fondatore del Foro di dialogo intergovernativo tra Italia e Turchia.

Serena Bertolucci, attuale direttrice del M9 – Museo del ’900 di Venezia e consigliera delegata di M9D, è stata direttrice di Palazzo Ducale – Fondazione per la Cultura dal 2019 al 2023, del Museo di Palazzo Reale, della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola e del Polo Museale della Liguria. Ha diretto ad interim vari musei e siti archeologici liguri e ha al suo attivo numerose mostre, docenze e conferenze.

Paolo Clerici è imprenditore, presidente di Coeclerici Spa, del CdA di Fincler Srl, Ims Technologies Spa e della Fondazione Paolo e Giuliana Clerici. È socio amministratore di Sangiacomo e amministratore unico di Pietrasanta Srl, Silvaplana Srl, Pecol Srl ed Esse Gi Real Estate Srl.

Maurizio Daccà, nominato in rappresentanza dell’Associazione Promotori Musei del Mare e della Navigazione, è presidente dell’Associazione Promotori Musei del Mare onlus 1996, vicepresidente di A Compagna e consigliere della Federazione Italiana Barche Storiche. È stato presidente del Panathlon Club Genova 1952 e di Atlantic Challenge Genova Asd.

Anna Maria Dagnino, docente di storia dell’arte nei licei Andrea D’Oria e Paul Klee, ha lavorato come funzionaria tecnica al Ministero per i Beni Culturali e come professoressa a contratto all’Università di Genova, dove ha insegnato nel Laboratorio di didattica della Storia dell’Arte. Autrice di pubblicazioni in ambito culturale, è stata consigliera comunale, assessora alla Mobilità e Trasporti del Comune di Genova e assessora ai Trasporti, Turismo e Promozione Culturale della Provincia di Genova.