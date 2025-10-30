San Giorgio, a Palazzo Reale una mostra sul santo cavaliere e il “mito” legato a Genova

Genova. A Palazzo Reale arriva una mostra interamente dedicata a San Giorgio, uno dei quattro santi patroni di Genova. La sua figura, simbolo di protezione, è diffusa sin dal Medioevo nelle immagini religiose, sui portali dei palazzi, nei documenti ufficiali come nel gonfalone della città: la sua bandiera sventola ancora oggi sui palazzi pubblici. Patrono dei cavalieri, invocato come protettore dalla peste, il legame tra san Giorgio e la Repubblica di Genova si intreccia nel corso dei secoli. Appuntamento dal 31 ottobre 2025 al 1° marzo 2026.

Una selezione di preziosi manufatti – dall’epoca medievale alla metà del Cinquecento – offre un ricco percorso tra preziosi dipinti su tela e tavola, bassorilievi, sculture, oreficeria, stampe, miniature, oggetti decorati in cui la figura del santo viene ripetuta e reinventata da artisti e artigiani. La storia di san Giorgio è protagonista di alcuni capolavori, opere provenienti da collezioni italiane – Cosmè Tura, Ercole dè Roberti, Carpaccio, Mantegna – ed europee, con prestiti da Parigi, Bruxelles, Colonia e Amburgo.

Il percorso tra opere d’arte e approfondimenti in video racconta la creazione del “mito” di san Giorgio, dal martire di epoca bizantina sino alla narrazione medievale che lo presenta come un santo cavaliere in lotta contro il male. Il percorso si conclude con un invito a riscoprire, attraverso immagini suggestive, il prezioso patrimonio cittadino, attraverso una mappa per andare alla ricerca dell’immagine di san Giorgio, dai portali quattrocenteschi del centro storico sino alle più recenti raffigurazioni nei murales urbani contemporanei

Info e orario

Palazzo Reale | Teatro del falcone | dal 31 ottobre 2025 al 1° marzo 2026

Biglietto unico Musei Nazionali di Genova: 12 € (Mostra+ Palazzo Reale + Palazzo Spinola)

ridotto 2 € / giovani tra i 18 e i 25 anni

gratuito minori di 18 anni e aventi diritto

Orari: la mostra segue gli orari di apertura dei Musei Nazionali di Genova

martedì / 13:30 – 19:00

da mercoledì a sabato / 9:00 – 19:00

chiuso il lunedì

domenica e festivi 2025 / aperto, per gli orari consultare il sito di Palazzo Reale (ingresso gratuito la prima domenica del mese e il 4 novembre, Festa dell’Unità nazionale. Chiuso il 25 dicembre (Natale)

IL PERCORSO E LE OPERE IN MOSTRA

La mostra nasce da un lungo percorso che ha coinvolto numerosi studiosi internazionali e istituzioni, per esplorare la figura di san Giorgio e l’ampiezza della diffusione della sua presenza e del suo culto in Europa e nel Mediterraneo. Il santo cavaliere, così universalmente conosciuto, non aveva ancora avuto una mostra specificamente dedicata. Non è un caso che questo avvenga oggi a Genova, una città che ha san Giorgio tra i suoi santi patroni, ma che ha indissolubilmente legato il nome del santo alla città nel Medioevo.

La mostra parte perciò da un legame speciale, quello dell’antica Genova con san Giorgio. Non è un caso che sia ligure anche il narratore che ci ha consegnato la versione più nota della storia di san Giorgio: Iacopo da Varagine, o da Varazze, Arcivescovo di Genova nel XIII secolo.

La mostra prende le mosse dalla città, per avviare un percorso che si sviluppa negli spazi espositivi del Teatro del falcone, tra opere d’arte e oggetti di provenienza internazionale che riportano l’immagine e l’iconografia di San Giorgio. Questo perché san Giorgio nel Medioevo diventa una vera e propria icona visiva, comune a paesi e realtà molto diverse tra loro.

La mostra testimonia questa ricchezza, nella presenza di materiali diversi e opere provenienti da numerose città italiane ed europee. Il percorso, che accosta pittura, scultura, oreficeria, miniatura, ceramica, incisioni – per citare solo alcune delle tecniche artistiche presenti – procede in maniera tematica e non cronologica.

Apre la mostra un imponente calco da uno dei capolavori assoluti del Rinascimento, il San Giorgio di Donatello che porta idealmente in mostra la sua rappresentazione nelle vesti di un eroe classico. L’opera successiva, un antico portale quattrocentesco si collega subito alla città di Genova e al suo legame indissolubile con la figura di san Giorgio.

Il tema del santo guerriero è quindi al centro della prima sala, in cui sono visibili un’armatura, una spada di inizio Trecento, considerata a Colonia una reliquia del santo, e un prezioso scudo dipinto su cuoio proveniente dalle collezioni del Musée de Cluny (Parigi). La figura di san Giorgio trova la sua perfetta descrizione visiva nel dipinto quattrocentesco di Carpaccio proveniente dall’Abbazia di San Giorgio a Venezia, in cui si vede il santo cavaliere pronto a trafiggere il drago.

Nel corridoio successivo troviamo due codici miniati, raffinati esempi quattrocenteschi che testimoniano la presenza della figura di San Giorgio sia nei testi civici (Gli Annales genuenses di Giorgio Stella di inizio Quattrocento) sia nei manoscitti con funzione liturgica (il Kyriale dell’Abbazia di San Giorgio di Venezia). La figura del santo convive così contemporaneamente sia in una dimensione religiosa che civile.

Nella sala successiva le opere esposte si concentrano sulla figura del drago – che nei secoli ha rappresentato il male da sconfiggere – sui materiali più diversi: ceramica, argento, bronzo, ottone, marmo. Tra i manufatti esposti è possibile osservare anche alcuni oggetti che incuriosiscono, come gli antichi acquamanili (brocche per versare l’acqua, straordinariamente decorate) o il medaglione della Gilda di san Giorgio (Bruxelles), commissionato dalla corporazione degli arcieri che nella festa annuale della gilda usava il suo uccellino d’argento come bersaglio. La sala ospita anche lo straordinario dipinto su tavola San Giorgio e la Principessa di Anonimo pittore bresciano proveniente dalla Pinacoteca Tosio Martinengo, fortemente voluto in mostra proprio per la sua straordinaria tecnica e i preziosi dettagli. Il soggetto dell’opera è un perfetto esempio iconografico, con tutti i soggetti della leggenda: sono presenti la Principessa, simbolo della salvezza, l’eroe cavaliere, e il drago, simbolo del male, che si muovono sullo sfondo della città liberata – e poi battezzata – per volere di san Giorgio.

Tra le opere in prestito dal Museé du Louvre, un prezioso micro-mosaico trecentesco con tessere in legno, probabilmente destinato alla devozione privata che documenta la varietà di tecniche con cui artisti e artigiani hanno rappresentato la vicenda del santo.

In mostra è presente anche lo straordinario Reliquiario del braccio di san Giorgio, proveniente dal Tesoro di San Marco di Venezia, che colpisce per la raffinata tecnica di oreficeria oltre che per la secolare storia di devozione.

Il percorso prosegue quindi una selezione di opere genovesi – o di provenienza genovese – a partire dal San Giorgio di Luchino da Milano proveniente da Palazzo San Giorgio, probabile primo gonfalone della città. A questo fanno seguito tra gli altri una significativa tavola di Niccolò da Voltri, di primissimo Quattrocento, commissionata dalla comunità genovese residente a Palermo, oggi conservato a Termini Imerese. Le opere liguri si chiudono con il bellissimo dipinto su tavola con San Giorgio e il drago realizzato da Pietro Francesco Sacchi per la chiesa di Levanto nel 1520: l’opera, requisita dalle troppe napoleoniche, venne esposta a Parigi e restituito solo nel 1817.

L’ultima sala della mostra ospita un capolavoro assoluto che è visibile a Genova per la prima volta. Si tratta di un San Giorgio dipinto su tavola da Andrea Mantegna, datato tra il 1459 e il 1461. In questa rappresentazione, che idealmente chiude il percorso, tutto è compiuto. È tornata la pace, il santo è vittorioso e il drago è ormai sconfitto. San Giorgio, raffigurato come un “Perseo cristiano” è realizzato con una straordinaria abilità pittorica. Sulle altre pareti della sala, a confronto, sono collocate due piccole opere di scuola ferrarese, di Cosmè Tura e Ercole dè Roberti. È soprattutto con quest’ultima, anticamente parte del famoso Polittico Griffoni di Bologna, la familiarità più evidente con Mantegna.

A fine mostra una mappa della città segna l’invito a uscire nelle strade e a ritrovare le antiche raffigurazioni di San Giorgio a Genova: dai portali scolpiti, ad affreschi, dipinti e murales contemporanei.

EVENTI COLLATERALI

La mostra sarà affiancata da un calendario di eventi collaterali tra cui incontri con esperti, visite guidate e visite per famiglie. Il programma sarà aggiornato costantemente sul sito di Palazzo Reale

Il programma degli eventi di Novembre

La storia del legame tra San Giorgio e Genova sarà al centro dell’incontro di sabato 15 novembre alle 16:30 Sotto il segno del drago. San Giorgio e la Genova del Medioevo con Antonio Musarra, storico medievista, Professore all’Università La Sapienza di Roma.

Sabato 22 novembre Palazzo Reale accoglierà il pubblico con una giornata speciale interamente dedicata agli scacchi. “Scacco al drago” organizzata in collaborazione con il Comitato Federscacchi Liguria e i Circoli di scacchi. sarà l’occasione per incontrare maestri scacchisti e provare a giocare a questo antico gioco, a cui sarà dedicato anche il primo torneo giovanile San Giorgio e il drago.

La mattina – dalle 10.30 alle 13.00 sarà possibile provare a giocare con il supporto di due maestri nel Salone da Ballo di Palazzo Reale, non è necessaria la prenotazione.

Il pomeriggio gioco libero degli scacchi nella splendida Galleria degli specchi di Palazzo Reale. Dalle 10:00 alle 18:00 grandi e piccoli potranno giocare con una scacchiera gigante, collocata nell’atrio di Palazzo Reale. Ingresso speciale al museo e alla mostra 6 €, minori 18 anni ingresso gratuito.

Sabato 29 novembre incontro L’arte dei videogiochi con Fabio Viola, game designer, che parlerà dell’evoluzione dell’immagine del drago nella cultura pop, tra fumetto, giochi da tavola e videogiochi. È previsto un momento specificamente dedicato al gioco.

San Giorgio, un santo cavaliere

La storia di san Giorgio ci appare come una leggenda, eppure è nota a tutti: la sua figura di santo cavaliere attraversa diverse culture del Mediterraneo ed è ancora oggi centrale in molti paesi del mondo. Le prime fonti del V-VII secolo lo descrivono come un soldato cristiano, originario della Cappadocia, che resiste a molte forme di martirio pur di affermare la propria fede, e viene poi decapitato intorno al 303 d.C. La vicenda originaria progressivamente si confonde con una storia diversa: quella del cavaliere che uccide il suo persecutore, Diocleziano, rappresentato come un mostro serpentiforme, Da qui si diffonde poi la narrazione che tutti conosciamo, con il santo cavaliere che libera una città da un terribile drago e salva la principessa. È l’episodio raccontato nella Leggenda Aurea di Jacopo da Varagine (1260 circa): l’immagine di San Giorgio che sconfigge il drago si moltiplicherà nelle opere d’arte e nei manufatti medievali. Ancora oggi la figura del santo è conosciuta da tutti attraverso questa rappresentazione.

San Giorgio e Genova

Dal 1200 i Genovesi legano la devozione a san Giorgio alla vita civica: il vessillo di san Giorgio e la bandiera con la croce rossa in campo bianco diventano le insegne della città contro i nemici. La raffigurazione del santo si diffonde nelle chiese e nei palazzi, oltre che sui gonfaloni ufficiali.

Nel 1407 a Genova nasce la Casa delle compere e dei banchi di San Giorgio, l’istituzione finanziaria che per secoli gestirà i soldi dei Genovesi, fornendo prestiti e governando territori. Il Banco si lega strettamente all’immagine di san Giorgio, che diventa segno di potere e di appartenenza nei portali in pietra di promontorio o in marmo dei più importanti palazzi della città. Ancora oggi è possibile ripercorrere le vie del centro storico e leggere attraverso le testimonianze scolpite nei rilievi di fine Quattrocento, la storia di questo legame straordinario di Genova con san Giorgio.

Una mappa per riscoprire san Giorgio in città

La mostra si chiude con una grande mappa – riprodotta anche sul dépliant – che è un invito a percorrere la città per riscoprire le immagini di san Giorgio. Si tratta degli antichi portali di fine Quattrocento, sempre visibili nel centro storico, di cui vengono segnalati dodici straordinari esempi: in mostra sono presentate le immagini ad alta definizione di questo straordinario patrimonio collettivo. Non ci sono però solo i portali ma anche gli antichi affreschi della Cattedrale, l’affresco della Cappella di Palazzo Ducale, i dipinti di Bernardo Castello dei Musei di Strada Nuova o lo straordinario ciclo di tre dipinti realizzati da Luca Cambiaso per la chiesa di San Giorgio. Non poteva mancare l’invito a rivedere il grande dipinto sulla facciata di Palazzo San Giorgio a Caricamento e a scoprire i grandi murales contemporanei.

Trova il tuo San Giorgio!

Palazzo Reale invita tutti a condividere le immagini di san Giorgio – su Instagram o all’indirizzo mail palazzorealegenova@cultura.gov.it – per coinvolgere il pubblico nella ricerca delle diverse raffigurazioni del santo. Le immagini creeranno una galleria virtuale collettiva e saranno rilanciate dai profili social del Museo.