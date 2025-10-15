È morto Flavio Gaggero, il dentista ‘sociale’ amico di Paoli, Piano, Grillo e don Gallo

Genova. È morto Flavio Gaggero, il dentista amico di Gino Paoli, Renzo Piano, Beppe Grillo e Don Gallo, che non ha mai negato un aiuto a chi si trovava in difficoltà economica.

L’annuncio è stato dato sui social dalla Croce Verde Pegliese, di cui era presidente onorario: ‘L’anima buona e generosa del dott. Flavio Gaggero, presidente onorario della Croce Verde Pegliese, è tornata al padre. Ne piangiamo con dolore la scomparsa Ricordandone le preclare qualità e partecipando al cordoglio della famiglia, alla quale ci uniamo nel conforto della preghiera’.

A 88 anni ancora lavorava nel suo studio di Pegli, forte di una vocazione che non si è esaurita con la pensione, ma è andata avanti proprio nell’ottica di fornire un servizio alla società, soprattutto di chi non poteva permettersi una visita o l’intervento di un dentista.

A ricordarlo anche Carlo Besana, anima del circolo Arci Pianacci del Cep, con un post su Facebook (a cui appartiene la foto di apertura): “Nella storia del Circolo Arci Pianacci c’è molto di Flavio Gaggero.

Grazie al suo interessamento si tenne, proprio al Pianacci, la “Notte grigio topo” del 18 settembre 2008, quella in cui Beppe Grillo annunciò la nascita delle Liste a 5 stelle. Il 5 luglio 2009, giorno dell’inaugurazione del PalaCep, al Pianacci arrivarono, grazie a lui, Gino Paoli e un vero e proprio parterre de rois composto da grandi artisti del mondo del teatro, da Andrea Jonasson a Franca Nuti, da Paolo Graziosi a Giancarlo Dettori ed altri ancora e fu così anche per la mitica serata del 3 dicembre 2011, quella in cui sul palco del PalaCep salirono Adriano Celentano, Beppe Grillo, Biagio Antonacci, Gino Paoli, Don Gallo. E a proposito di Don Gallo: fu proprio Flavio Gaggero, grazie alla stima ed all’amicizia con Don Andrea, a fare in modo che potesse essere accompagnato nei suoi ultimi giorni senza soffrire”.