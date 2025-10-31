Valzer alla segreteria generale della Città metropolitana: via Giardina, arriva Mordacci

Genova. Termina oggi, giovedì 31 ottobre, l’incarico di Maria Concetta Giardina come direttrice generale e segretaria generale della Città Metropolitana di Genova, in servizio presso l’ente da gennaio 2023.

“Con la giornata di oggi, iardina conclude il proprio percorso professionale nella pubblica amministrazione, dopo una lunga carriera contraddistinta da impegno, competenza e spirito di servizio, e un periodo di intensa attività al vertice della struttura metropolitana”, si legge in una nota di CM.

Il suo ruolo sarà ricoperto, a partire da venerdì 14 novembre, da Marco Mordacci, attualmente segretario generale del Comune di Pisa, individuato con decreto della sindaca metropolitana Silvia Salis del 29 ottobre e assegnato alla Città Metropolitana di Genova dall’albo nazionale del ministero dell’Interno.

Il decreto di nomina è stato pubblicato oggi sull’Albo Pretorio dell’Ente e sempre oggi è stata protocollata la dichiarazione di accettazione da parte del Dott. Mordacci.

“Desidero esprimere a nome mio personale e di tutta la Città Metropolitana di Genova un sincero ringraziamento alla Dottoressa Maria Concetta Giardina per il lavoro svolto con competenza, dedizione e profondo senso delle istituzioni – dichiara la sindaca metropolitana Silvia Salis – in questi due anni la dottoressa Giardina ha accompagnato l’ente in una fase di trasformazione importante, sostenendo con equilibrio e determinazione il percorso di riorganizzazione interna e di rilancio del ruolo della Città Metropolitana come casa dei Comuni del territorio”.

“La sua presenza è stata per tutti noi un punto di riferimento autorevole, capace di unire rigore amministrativo e attenzione umana, elementi preziosi che hanno contribuito a rendere più solido e partecipato il lavoro quotidiano dell’ente – prosegue – le auguriamo ogni soddisfazione per questa nuova fase della sua vita e le rivolgiamo un affettuoso grazie per il contributo che ha saputo dare con professionalità e passione. Al contempo, rivolgiamo un caloroso benvenuto a Marco Mordacci, cui auguriamo buon lavoro: siamo certi che la sua esperienza e la sua visione sapranno garantire continuità e rinnovata energia al cammino intrapreso dalla Città Metropolitana di Genova”.

Mordacci, laureato in Giurisprudenza all’Università di Pisa e in Amministrazione a quella di Genova, ha alle spalle una lunga esperienza nelle amministrazioni locali liguri e toscane. Dal 2018 è segretario generale del Comune di Pisa, dove ha ricoperto anche l’incarico di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. In precedenza, è stato segretario generale della Provincia della Spezia e del Comune di Santa Margherita Ligure.