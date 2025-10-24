Genova. Ha ufficialmente aperto in via Roma il nuovo punto vendita di Montres e bijoux, storica gioiellerie con sede in piazza De Ferrari.

Il nuovo negozio prende il posto di Michael Kors, chiuso a inizio anno dopo otto anni di attività, e conta su otto vetrine, tre in via Roma, quattro nella galleria Enzo Tortora e una in galleria Mazzini, che riportano luce in una zona da tempo al centro di un valzer di vetrine.

Il punto vendita ha un corner Rolex, e molte persone a passeggio in via Roma si sono soffermate a osservare le vetrine. Continuano invece i lavori negli ex locali di Ferragamo per l’imminente arrivo di Ralph Lauren e nuovo negozio di Caleri 1898, che si aggiunge al punto vendita di via XXV Aprile e a quello, più recente, di via XX Settembre.

Ha infine aperto ormai da diverse settimane in Galleria Mazzini la nuova libreria Giunti, mentre si attende ancora l’apertura del monomarca di abbigliamento per bambini ligure Magil, già presente al porto turistico di Lavagna. Entrambe arrivano popo le chiusure della Fata dei bambini, storico negozio di giocattoli, e di Peter Pan.

Una situazione decisamente diversa da quella cui si assiste percorrendo qualche centinaio di metri per raggiungere via XII Ottobre e la zona di Piccapietra. Qui le saracinesche abbassate sono sempre di più, e nessuna attività è stata al momento annunciata in sostituzione.