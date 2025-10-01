A Mirella Alloisio, la partigiana Rossella, il Grifo della città di Genova 2025

Genova. Sulla soglia dei 100 anni, Mirella Alloisio – nome di battaglia partigiana Rossella – riceverà il Grifo, massima onorificenza conferita dalla Città di Genova.

Il Grifo quest’anno sarà assegnato in occasione del Columbus Day, il 12 ottobre. A riceverlo sarà il figlio di Mirella Alloisio, che da tempo vive a Perugia. Nata l’11 novembre del 1925 a Sestri Ponente, a 17 anni diventa responsabile della segreteria operativa clandestina del Cln Liguria.

Dopo la liberazione si iscrive al Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria; entra a far parte dell’Udi (Unione Donne Italiane). A Perugia conosce e sposa il senatore antifascista Francesco Alunni Pierucci.

Nel 1956 viene eletta alle elezioni amministrative per la Provincia di Perugia e le viene affidato l’assessorato alla Pubblica Istruzione. È presidente onoraria del Comitato Provinciale dell’Anpi di Perugia e dal 2020 anche dell’Udi Perugia. Nel 2021 è stata iscritta all’Albo d’Oro della Città di Perugia

Insignita della Croce di Guerra al Valor Militare, ancora oggi il suo impegno continua nelle associazioni antifasciste e femministe e nel testimoniare i valori della lotta democratica e partigiana.

Coetanea di Giordano Bruschi, il partigiano Giotto, che pochi giorni fa ha festeggiato il suo centesimo compleanno a Molassana tra amici e familiari alla presenza anche della sindaca Silvia Salis.