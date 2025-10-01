  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Donne della storia

A Mirella Alloisio, la partigiana Rossella, il Grifo della città di Genova 2025

Ai vertici del comitato di liberazione appena 17enne, riceverà la massima onorificenza il 12 ottobre in occasione del Columbus Day

mirella alloisio

Genova. Sulla soglia dei 100 anni, Mirella Alloisio – nome di battaglia partigiana Rossella – riceverà il Grifo, massima onorificenza conferita dalla Città di Genova.

Il Grifo quest’anno sarà assegnato in occasione del Columbus Day, il 12 ottobre. A riceverlo sarà il figlio di Mirella Alloisio, che da tempo vive a Perugia. Nata l’11 novembre del 1925 a Sestri Ponente, a 17 anni diventa responsabile della segreteria operativa clandestina del Cln Liguria.

Dopo la liberazione si iscrive al Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria; entra a far parte dell’Udi (Unione Donne Italiane). A Perugia conosce e sposa il senatore antifascista Francesco Alunni Pierucci.

Nel 1956 viene eletta alle elezioni amministrative per la Provincia di Perugia e le viene affidato l’assessorato alla Pubblica Istruzione. È presidente onoraria del Comitato Provinciale dell’Anpi di Perugia e dal 2020 anche dell’Udi Perugia. Nel 2021 è stata iscritta all’Albo d’Oro della Città di Perugia

Insignita della Croce di Guerra al Valor Militare, ancora oggi il suo impegno continua nelle associazioni antifasciste e femministe e nel testimoniare i valori della lotta democratica e partigiana.

Coetanea di Giordano Bruschi, il partigiano Giotto, che pochi giorni fa ha festeggiato il suo centesimo compleanno a Molassana tra amici e familiari alla presenza anche della sindaca Silvia Salis.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.