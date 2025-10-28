Tariffe Amt, la minoranza a Tursi: “Respinta la nostra richiesta di discutere il tema in consiglio”

Genova. Durante la conferenza dei capigruppo di questa mattina la maggioranza di centrosinistra ha respinto la proposta dei gruppi di opposizione di discutere oggi in consiglio comunale il nuovo piano tariffario Amt che ricalibra le gratuità e introduce alcuni aumenti.

“La giunta fa conferenze stampa per annunciare le modifiche ma con la sua maggioranza sceglie di sottrarsi al dibattito in consiglio – si legge in una nota della minoranza – dimostrando ancora una volta timore nel confrontarsi apertamente su decisioni non condivise con i cittadini e su scelte che incidono profondamente sulla vita della città”.

“Si tratta dell’ennesima mortificazione non tanto delle prerogative dei consiglieri, ma di una mancanza di rispetto dei cittadini genovesi che pagheranno le conseguenze del provvedimento che toglie a gratuità e aumenta gli abbonamenti, con conseguenze su lavoratori, studenti e famiglie e pensionati che ogni giorno utilizzano il trasporto pubblico”, proseguono i gruppi di opposizione.

“Continueremo a chiedere trasparenza, chiarezza e rispetto delle istituzioni, affinché temi così importanti vengano affrontati nelle sedi democratiche, non decisi a porte chiuse”, conclude la nota.