  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Aggiornamenti

I miasmi alla Foce restano un mistero: sopralluoghi e monitoraggio per trovare la fonte

Da settimane ormai i tecnici sono al lavoro per circoscrivere la zona di provenienza dei miasmi, ma è un’impresa a dir poco impossibile

corso marconi foce

Genova. Il mistero dei miasmi alla Foce resta senza risposte, almeno sino a oggi. A quasi due mesi dalle prime segnalazioni relative al fortissimo odore che ha iniziato ad assediare i residenti, gli esperti del Nucleo Tutela Ambientale della Polizia Locale e di Arpal non sono ancora riusciti a individuare la fonte per intervenire. E le segnalazioni continuano ad arrivare, anche da Albaro e da alcune zone del centro.

Sopralluoghi e segnalazioni, ma la fonte dell’odore resta un mistero

Da settimane ormai i tecnici sono al lavoro per circoscrivere la zona di provenienza dei miasmi, ma è un’impresa a dir poco impossibile. Tra vento, pioggia e discontinuità della percezione dell’odore è difficile intervenire in maniera tempestiva o selezionare una specifica zona, anche se proseguono i sopralluoghi e gli interventi della polizia locale dopo le segnalazioni dei cittadini. L’assessora comunale all’Ambiente Silvia Pericu aveva chiesto proprio questo: segnalazioni precise, con orario e zona in cui si percepiscono i miasmi, per consentire alla polizia locale di intervenire e mappare.

La speranza è di raccogliere abbastanza dati da vedere una sorta di “schema” e restringere così le aree da cui i miasmi sono originati. La presidente del Municipio VIII Anna Palmieri lunedì 20 ottobre ha nuovamente inviato una richiesta di chiarimenti, ma a oggi fornire risposte è complesso.

Miasmi alla Foce, le ipotesi al vaglio

Le ipotesi prese in considerazione a oggi, escluso il depuratore di Punta Vagno, sono la copertura del Bisagno, visto che già in passato vi si erano accumulati sotto detriti e anche carcasse animali, e poi i cantieri del Waterfront e di piazzale Kenney con i loro canali e il rio Casaregis.

A coordinare gli accertamenti è anche la Procura di Genova, che ha aperto un’inchiesta delegando Arpal, l’agenzia regionale per l’ambiente, e il Nucleo Tutela Ambientale della polizia locale a compiere gli accertamenti. Il sostituto procuratore Andrea Ranalli, che fa parte del team di magistrati specializzati in reati ambientali, ha aperto un fascicolo senza però ipotizzare ancora illeciti.

Più informazioni
leggi anche
parco foce piazzale kennedy palasport
Mistero
Miasmi alla Foce, il caso approda in procura: aperta un’inchiesta
Cantiere copertura del Bisagno, un altro mese di ritardo per la fine dei lavori a Brignole
A che punto siamo
Miasmi alla Foce, tra gli “indiziati” la copertura del Bisagno e il cantiere del Waterfront
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.