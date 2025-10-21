Miasmi alla Foce, Bianchi attacca: “Cittadini preoccupati, Salis smetta di fare il gioco del silenzio”

Genova. “È ormai diverso tempo che segnaliamo all’Amministrazione ed agli enti competenti la condizione di disagio che vivono i nostri quartieri. Segnalazioni cadute nel vuoto perché, se escludiamo qualche rassicurazione generica e più ‘di facciata’, non ho ricevuto nessuna risposta. Un silenzio che non possiamo accettare perché non è accettabile lasciare i genovesi in un perenne stato di incertezza. Tanti sono preoccupati che questi miasmi possano avere risvolti negativi anche per la loro salute. Preoccupazioni legittime che sembrano però non smuovere gli animi di questa amministrazione” spiega Anna Palmieri, Presidente del Municipio VIII Medio Levante che, da mesi, continua a chiedere a chiarimenti e risposte sui miasmi della Foce.

Miasmi che hanno iniziato a riguardare anche il Municipio Centro Est. “Ci uniamo alla richiesta della presidente Palmieri nel chiedere, quanto prima, delle risposte concrete per una situazione che è diventata davvero insostenibile. Come gruppo di FDI nel Municipio I presenteremo un documento perché anche la nostra giunta municipale non può ‘fare finta di nulla’ ma ha il dovere di tutelare i propri cittadini” aggiunge Federica Cavalleri, capogruppo di FDI nel Municipio I Centro Est.

“Recependo le preoccupazioni dei cittadini e grazie all’impegno dei nostri rappresentati nei Municipi, abbiamo presentato un ordine del giorno straordinario sul tema dei miasmi” sottolinea Alessandra Bianchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale. “Abbiamo già chiesto chiarimenti all’assessore competente in aula ottenendo però solo risposte vaghe. È giunto il momento che questa amministrazione inizi a dare riscontri concreti perché oltre a quello dei miasmi sono tanti i temi sui quali la giunta salis preferisce glissare anziché attivarsi e mettere in campo soluzioni adeguate. Auspichiamo – conclude Bianchi – che il campo largo non voglia rimandare, come già avvenuto in diverse occasioni, la trattazione in aula di questo argomento”.