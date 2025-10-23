Metropolitana, ancora problemi per la ditta Manelli: “Stipendi in ritardo e lavoratori trasferiti”

Genova. Continuano i problemi per la ditta Manelli, azienda che ha in appalto il cantiere del prolungamento della metropolitana e alla quale il Comune ha deciso di rescindere il contratto a causa dei ritardi.

La vertenza, nata nelle settimane scorse a causa del mancato pagamento degli stipendi, era stata resa pubblica dal sindacato che aveva chiesto al Comune di Genova, l’appaltatore, di intervenire sulla vicenda. La vicenda sembrava risolta negli scorsi giorni, ma ora le criticità si sono ripresentate.

“Ora ci risiamo, siamo al 22 del mese e gli stipendi non sono ancora arrivati – denuncia Serafino Larosa, segretario della Fillea Cgil Genova – in aggiunta alcuni degli edili che avevano partecipato allo sciopero hanno ricevuto la comunicazione del trasferimento fuori Genova, alcuni a Trento, uno addirittura in Sardegna”.

Per la Fillea Cgil si tratta di una “situazione inaccettabile che non deve trovare spazio in nessuna realtà lavorativa, tanto più in un appalto pubblico”.

Al Comune si chiede nuovamente di intervenire per sanare la situazione perché, come spiega ancora Larosa, “ci sono cantieri della metro in diverse zone della città, come ad esempio Corvetto, e non capiamo perché non si possano trasferire lì i lavoratori se Brin ha un momento di stasi, a meno che l’intento non sia di penalizzare chi ha protestato per ricevere lo stipendio”.