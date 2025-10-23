  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Di nuovo

Metropolitana, ancora problemi per la ditta Manelli: “Stipendi in ritardo e lavoratori trasferiti”

La denuncia della Fillea Cgil: "Situazione inaccettabile che non deve trovare spazio in nessuna realtà lavorativa, tanto più in un appalto pubblico"

Incidente sul lavoro nel cantiere della metropolitana in piazza Corvetto

Genova. Continuano i problemi per la ditta Manelli, azienda che ha in appalto il cantiere del prolungamento della metropolitana e alla quale il Comune ha deciso di rescindere il contratto a causa dei ritardi.

La vertenza, nata nelle settimane scorse a causa del mancato pagamento degli stipendi, era stata resa pubblica dal sindacato che aveva chiesto al Comune di Genova, l’appaltatore, di intervenire sulla vicenda. La vicenda sembrava risolta negli scorsi giorni, ma ora le criticità si sono ripresentate.

Ora ci risiamo, siamo al 22 del mese e gli stipendi non sono ancora arrivati – denuncia Serafino Larosa, segretario della Fillea Cgil Genova – in aggiunta alcuni degli edili che avevano partecipato allo sciopero hanno ricevuto la comunicazione del trasferimento fuori Genova, alcuni a Trento, uno addirittura in Sardegna”.

Per la Fillea Cgil si tratta di una “situazione inaccettabile che non deve trovare spazio in nessuna realtà lavorativa, tanto più in un appalto pubblico”.

Al Comune si chiede nuovamente di intervenire per sanare la situazione perché, come spiega ancora Larosa, “ci sono cantieri della metro in diverse zone della città, come ad esempio Corvetto, e non capiamo perché non si possano trasferire lì i lavoratori se Brin ha un momento di stasi, a meno che l’intento non sia di penalizzare chi ha protestato per ricevere lo stipendio”.

Più informazioni
leggi anche
manelli metropolitana
Spiragli
Metropolitana, firmato l’accordo per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori della Manelli
cantiere metropolitana certosa canepari
Situazione difficile
Lavori metropolitana, la ditta Manelli non paga gli stipendi da agosto, la Fillea Cgil proclama stato di agitazione
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.