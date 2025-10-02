Metropolitana, firmato l’accordo per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori della Manelli

Genova. “Questa mattina abbiamo firmato con l’assessore comunale alle Infrastrutture Ferrante l’accordo che prevede la salvaguardia occupazionale per la ventina di edili attualmente impiegati dalla ditta Manelli nel cantiere per la metropolitana di Genova-Brin”. Lo annuncia Andrea Tarfaria, segretario generale della Filca Cisl.

“Ringraziamo Ferrante per la disponibilità e sensibilità, non entriamo nel merito della possibile revoca dell’appalto ma l’unica cosa che ci interessava era garantire una continuità occupazionale a lavoratori con professionalità importanti che da anni stanno lavorando per realizzare la metropolitana di Genova – continua Tafaria -. Nel caso dovesse subentrare un’altra impresa al posto di Manelli, il Comune si è impegnato ad inserire la clausola di salvaguardia occupazionale dei lavoratori attualmente impiegati”.

“Continueremo a vigilare sull’appalto affinché nel passaggio all’azienda subentrante tutti i lavoratori mantengano le competenze professionali e le loro spettanze”, commenta Serafino Larosa, segretario della Fillea Cgil.

Nel frattempo si è risolta anche l’impasse legata al pagamento degli stipendi che aveva portato i lavoratori a proclamare sciopero con tanto di occupazione del cantiere nei giorni scorsi. L’allarme interessava una ventina di dipendenti della Manelli, ma nelle ultime ore le spettanze sono state versate e la protesta è stata sospesa.

A inizio agosto la giunta Salis aveva interrotto il rapporto col raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Research (mandante) e Conpat (mandataria) con Manelli come azienda esecutrice a causa di gravi ritardi nell’avanzamento dei lavori e inadempienze contestate dal Comune. Ora sono in corso interlocuzioni tra Tursi e le aziende per valutare anche la possibilità di un subentro di un’altra impresa appartenente agli stessi consorzi, in modo da scongiurare le lungaggini di un nuovo affidamento.