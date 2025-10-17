Genova. In mattinata possibili foschie e qualche nube addossata ai versanti padani centro-occidentali senza conseguenze, sereno sul resto della regione. Nel pomeriggio qualche addensamento tra il Savonese di ponente e l’Imperiese sempre senza piogge, soleggiato sul resto della Liguria.
Situazione: L’alta pressione, seppure in indebolimento, assicurerà ancora condizioni abbastanza stabili sulla nostra regione fino a domenica 19 ottobre. Sarà probabile qualche annuvolamento, ma non associato a fenomeni.
Venti: Moderati da nord al mattino, in indebolimento fino a deboli variabili nel pomeriggio.
Mari: Quasi calmo o poco mosso.
Temperature: Minime in calo, massime stazionarie o in contenuto calo lungo le coste
Costa: min: +12°C/+16°C – max: +19°C/+21°C.
Interno: min: +1°C/+10°C – max: +14°C/+18°C.