Mite

Meteo, qualche nuvola e un po’ di foschia al mattino ma il tempo resta stabile previsioni

La fase di altapressione però ha i giorni contati: da lunedì probabili peggioramenti

Genova. In mattinata possibili foschie e qualche nube addossata ai versanti padani centro-occidentali senza conseguenze, sereno sul resto della regione. Nel pomeriggio qualche addensamento tra il Savonese di ponente e l’Imperiese sempre senza piogge, soleggiato sul resto della Liguria.

Situazione: L’alta pressione, seppure in indebolimento, assicurerà ancora condizioni abbastanza stabili sulla nostra regione fino a domenica 19 ottobre. Sarà probabile qualche annuvolamento, ma non associato a fenomeni.

Venti: Moderati da nord al mattino, in indebolimento fino a deboli variabili nel pomeriggio.
Mari: Quasi calmo o poco mosso.

Temperature: Minime in calo, massime stazionarie o in contenuto calo lungo le coste
Costa: min: +12°C/+16°C – max: +19°C/+21°C.
Interno: min: +1°C/+10°C – max: +14°C/+18°C.

