Genova. Su tutta la regione sarà presente una nuvolosità sparsa ed irregolare. Tra la notte e il primo mattino piogge deboli sul settore centrale in via di attenuazione. Tempo brumoso sui versanti padani e qualche bella schiarita limitata alle Alpi Liguri ed estremo imperiese. Nel pomeriggio qualche debole pioggia o pioviggine nelle aree interne del levante, ancora probabili schiarite sull’estremo Imperiese; irregolarmente nuvoloso, ma asciutto altrove.

Situazione: La nostra regione risulta interessata da correnti umide di matrice atlantica foriere di molta nuvolosità e qualche locale pioggia. Domenica 2 novembre nuova perturbazione in arrivo, con piogge maggiormente convinte.

Venti: Moderati da nord con locali rinforzi sul settore centro-occidentale della costa, in progressiva attenuazione durante il giorno. A levante e sull’estremo ponente venti deboli variabili. Mari: Da mosso a poco mosso.

Temperature: In calo le minime, in contenuto aumento le massime

Costa: min: +12°C/+16°C – max: +17°C/+21°C.

Interno: min: +4°C/+12°C – max: +13°C/+18°C.