Meteo, giornata serena con nuvolosità in aumento in serata: domani tornano le piogge previsioni

L’afflusso di correnti fresche dai quadranti settentrionali viene sostituito da un richiamo umido via a via più impostato, nel corso della settimana, sul Mediterraneo Centro-occidentale

Generico ottobre 2025

Genova. Nuvolosità bassa nelle prime ore del mattino andrà ad interessare il Levante regionale ,in estensione pomeridiana ai versanti marittimi del Genovesato e al Savonese Orientale, senza fenomeni associati. Cieli sereni o poco nuvolosi sull’estremo Ponente e sui versanti padani Occidentali con clima più asciutto fino a sera. Copertura nuvolosa in aumento a partire dalla tarda serata su tutti i settori.

Situazione: L’afflusso di correnti fresche dai quadranti settentrionali viene sostituito da un richiamo umido via a via più impostato, nel corso della settimana, sul Mediterraneo Centro-occidentale; Ne scaturisce, sulla nostra regione, un aumento della copertura nuvolosa e la comparsa delle precipitazioni a partire dalla giornata di Mercoledì.

Avvisi. mari localmente agitati in tarda nottata e prima mattinata a Levante con onda lunga di Libeccio.

Venti: Deboli o al più moderati da Est/Sud-Est. Locali rinforzi in serata sulle coste del Genovesato e al largo.
Mari: molto mossi o agitati in mattinata a Levante con onda lunga da Sud-Ovest; In scaduta pomeridiana con mari poco mossi o mossi su tutti i settori.

Temperature: stazionarie nei valori minimi con possibili gelate nelle aree dell’entroterra interessate da “inversione” notturna e valori inferiori ai +10°C sui fondovalle dei versanti marittimi. Massime stazionarie o in leggero aumento.

Costa: min: +8°C/+15°C – max: +17°C/+22°C.
Interno: min: -1°C/+8°C – max: +11°C/+18°C.

