Genova. Il fronte perturbato sposta i suoi massimi precipitativi in nottata sullo Spezzino, con rovesci anche intensi e qualche colpo di tuono fino all’alba; Talvolta in mattinata saranno possibili deboli piovaschi localizzati sul Levante regionale. Atteso un parziale miglioramento sul Centro-Ponente con cieli che però rimarranno molto nuvolosi per mezzo di nuvolosità medio-alta stratificata. Qualche locale schiarita sarà possibile nelle ore pomeridiane e in quelle serali.

Situazione: L’abbassamento del flusso Atlantico sul continente Europeo, favorisce la continua risalita di correnti meridionali sul Mediterraneo Centro-Occidentale; Sulla nostra regione sono attese giornate uggiose e possibili fasi piovose nel corso della settimana.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali in mattinata con locali rinforzi sugli sbocchi vallivi del Genovesato; Rotazione ai quadranti meridionali nel corso del pomeriggio. Possibili rinforzi di Libeccio in serata al largo.

Mari; Molto mossi o localmente agitati tra nottata e prima mattinata con onda di Libeccio.

Mossi o molto mossi tra tarda mattinata e serata.

Temperature: minime stazionarie. Massime in aumento, specialmente sui versanti marittimi.

Costa: min: +12°C/+16°C – max: +17°C/+21°C.

Interno: min: +0°C/+10°C – max: +10°C/+18°C.

