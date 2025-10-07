  • News24
Meteo, giornata soleggiata con temperature stabili: il tempo sereno prosegue fino al fine settimana previsioni

Un esteso promontorio di alta pressione tenderà ad espandersi sul Mediterraneo Centro-Occidentale, garantendo condizioni di stabilità e un aumento graduale delle temperature in quota

Generico ottobre 2025

Genova. Cieli prevalentemente sereni su tutta la regione per l’intero periodo; Sarà tuttavia possibile la locale comparsa di nuvolosità di tipo medio-basso, in mattinata sul Tigullio costiero e nel corso del pomeriggio nelle aree interne del Centro-Levante, senza fenomeni associati.

L’afflusso di correnti più fresche dalla porta della Bora ha causato un sensibile abbassamento delle temperature sulla nostra regione, specialmente nei valori minimi; Tuttavia un esteso promontorio di alta pressione, instauratosi sulla penisola Iberica, tenderà ad espandersi sul Mediterraneo Centro-Occidentale, garantendo condizioni di stabilità e un aumento graduale delle temperature in quota.

Venti: deboli o al più moderati di tramontana in nottata e in tarda serata con locali rinforzi tra Savonese e Genovesato. Rotazione mattutina a Ovest/Sud-Ovest a partire dalle coste Imperiesi e Savonesi, in estensione pomeridiana ai settori centro-orientali.

Mari: stirati sotto costa tra nottata e prima mattinata; Poco mossi a partire dalla mattinata su tutti i settori.

Temperature: minime stazionarie con locali gelate mattutine nelle aree interne interessate dall’ “inversione”. Massime in leggero aumento.
Costa: min: +10°C/+17°C – max: +19°C/+24°C.
Interno: min: +0°C/+9°C – max: +15°C/+22°C.

