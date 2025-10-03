Genova. Al mattino banchi nuvolosi saranno presenti sul mare con locali estensioni ad alcuni tratti di costa, ma con basso rischio di pioggia. Sul resto della regione cielo da sereno a velato. Nel pomeriggio gli annuvolamenti (sempre a carattere locale e senza precipitazioni) si trasferiranno nei settori interni. Sul resto della regione cielo velato da nubi alte e sottili con il sole che potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato.

Situazione: Le correnti fredde settentrionali che interessano la Liguria verranno sostituite da aria più mite ed umida che potrebbe determinare qualche pioggia nella giornata di sabato. Miglioramento domenica ad iniziare da ponente.

Venti:Deboli in prevalenza dai quadranti meridionali.

Mari: Quasi calmo o poco mosso.

Temperature: In ulteriore calo, possibili deboli gelate nelle prime ore del mattino nel fondovalle avetano e della Val Trebbia.

Costa: min: +8°C/+13°C – max: +17°C/+20°C.

Interno: min: -1°C/+5°C – max: +8°C/+16°C.