Meteo, il vento forte spazza il cielo sopra la Liguria: giornata serena con mare molto mosso e agitato previsioni

Veloci correnti occidentali interessano la nostra regione determinando generali condizioni di variabilità. Basso il rischio di pioggia a parte qualche rovescio nella giornata di domenica

Genova. Su tutta la regione tempo soleggiato e limpido. Da segnalare solo la presenza di annuvolamenti locali nello spezzino, in intensificazione in serata, senza conseguenze.

Veloci correnti occidentali interessano la nostra regione determinando generali condizioni di variabilità. Basso il rischio di pioggia a parte qualche rovescio nella giornata di domenica. Clima spesso ventoso.

Venti: Forti da ovest al largo, deboli da nord al mattino sotto costa, in rotazione a sud-ovest nel pomeriggio.
Mari: Molto mosso o localmente agitato al largo e sul Levante.

Temperature: Minime in calo, massime pressochè stazionarie.
Costa: min: +11°C/+14°C – max: +16°C/+19°C.
Interno: min: +0°C/+6°C – max: +14°C/+18°C.

