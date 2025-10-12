Genova. Nottetempo e al mattino, i cieli si presenteranno sereni su tutta la Regione, eccezion fatta per possibili banchi di nebbia nelle aree interne alle spalle del settore centrale, in rapido dissolvimento. A seguire, giornata che trascorrerà con cieli in prevalenza sereni, da segnalare solamente qualche nube sui rilievi e il transito di velature sul ponente regionale.

Situazione: il robusto campo anticiclonico, con i massimi di geopotenziale sul Regno Unito, tenderà ad erodersi progressivamente, favorendo un graduale incremento della copertura nuvolosa ad inizio prossima settimana. Prima ci attende una domenica stabile e soleggiata.

Venti:di notte e al mattino, deboli o moderati dai quadranti settentrionali, sono attesi rinforzi fino a tesi o forti tra Genova e Capo Mele. Dalle ore centrali del giorno, ventilazione a regime di brezza sull’intera Regione.

Mari:poco mosso.

Temperature

stazionarie o in lieve aumento.

Costa: min: +14°C/+20°C – max: +22°C/+26°C.

Interno: min: +4°C/+12°C – max: +19°C/+23°C.