  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Come sarà

Meteo: in Liguria continua a dominare l’alta pressione: bel tempo con foschie e velature previsioni

Le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni

Generico ottobre 2025

Genova. Un blocco di alta pressione continua a stazionare tra la Penisola Iberica e l’Oceano Atlantico orientale, impedendo l’arrivo di flussi umidi atlantici sul continente. Resta quindi una fase di stabilità su gran parte dell’Europa centro-occidentale, compresa la nostra regione. Ecco le previsioni meteo di Limet per oggi e i prossimi giorni su Genova e la Liguria.

Previsioni meteo per giovedì 9 ottobre

Cielo e fenomeni
In mattinata cieli sereni su gran parte della regione, a tratti velati e con possibilità di foschie o nubi basse sui versanti padani del settore centro-occidentale, in diradamento nel corso della mattinata.
Dalle ore centrali aumento della nuvolosità nell’interno, con velature sempre presenti sul mare.
Venti
A regime di brezza, moderati da nord in mattinata su Savonese e Genovesato.
Mari
Poco mosso, a tratti calmo.
Temperature
Stazionarie. Sulla costa minime tra 14 e 17 gradi, massime tra 20 e 22 gradi. Nell’interno minime tra 0 e 12 gradi, massime tra 15 e 21 gradi

Previsioni meteo per venerdì 10 ottobre

Avvisi
nessuno.
Cielo e fenomeni
Giornata prevalentemente serena, nuovamente con foschie mattutine sul settore centrale interno, in via di diradamento nel corso del mattino. Qualche nube sparsa nel pomeriggio nell’interno
Venti
Moderati in prevalenza dai quadranti settentrionali, a tratti tesi nel Savonese.
Mari
Stirato sotto costa a ponente, mosso al largo. Poco mosso altrove.
Temperature
Stazionarie.

Previsioni meteo per sabato 11 ottobre

Cieli ampiamente sereni, in particolare nel corso del mattino. Qualche nube in più nel corso della giornata su Alpi Liguri ed Valle Aveto. Venti deboli o moderati a regime di brezza. Mare poco mosso.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.