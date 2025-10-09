Genova. Un blocco di alta pressione continua a stazionare tra la Penisola Iberica e l’Oceano Atlantico orientale, impedendo l’arrivo di flussi umidi atlantici sul continente. Resta quindi una fase di stabilità su gran parte dell’Europa centro-occidentale, compresa la nostra regione. Ecco le previsioni meteo di Limet per oggi e i prossimi giorni su Genova e la Liguria.

Previsioni meteo per giovedì 9 ottobre

Cielo e fenomeni

In mattinata cieli sereni su gran parte della regione, a tratti velati e con possibilità di foschie o nubi basse sui versanti padani del settore centro-occidentale, in diradamento nel corso della mattinata.

Dalle ore centrali aumento della nuvolosità nell’interno, con velature sempre presenti sul mare.

Venti

A regime di brezza, moderati da nord in mattinata su Savonese e Genovesato.

Mari

Poco mosso, a tratti calmo.

Temperature

Stazionarie. Sulla costa minime tra 14 e 17 gradi, massime tra 20 e 22 gradi. Nell’interno minime tra 0 e 12 gradi, massime tra 15 e 21 gradi

Previsioni meteo per venerdì 10 ottobre

Avvisi

nessuno.

Cielo e fenomeni

Giornata prevalentemente serena, nuovamente con foschie mattutine sul settore centrale interno, in via di diradamento nel corso del mattino. Qualche nube sparsa nel pomeriggio nell’interno

Venti

Moderati in prevalenza dai quadranti settentrionali, a tratti tesi nel Savonese.

Mari

Stirato sotto costa a ponente, mosso al largo. Poco mosso altrove.

Temperature

Stazionarie.

Previsioni meteo per sabato 11 ottobre