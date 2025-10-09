Genova. Un blocco di alta pressione continua a stazionare tra la Penisola Iberica e l’Oceano Atlantico orientale, impedendo l’arrivo di flussi umidi atlantici sul continente. Resta quindi una fase di stabilità su gran parte dell’Europa centro-occidentale, compresa la nostra regione. Ecco le previsioni meteo di Limet per oggi e i prossimi giorni su Genova e la Liguria.
Previsioni meteo per giovedì 9 ottobre
Cielo e fenomeni
In mattinata cieli sereni su gran parte della regione, a tratti velati e con possibilità di foschie o nubi basse sui versanti padani del settore centro-occidentale, in diradamento nel corso della mattinata.
Dalle ore centrali aumento della nuvolosità nell’interno, con velature sempre presenti sul mare.
Venti
A regime di brezza, moderati da nord in mattinata su Savonese e Genovesato.
Mari
Poco mosso, a tratti calmo.
Temperature
Stazionarie. Sulla costa minime tra 14 e 17 gradi, massime tra 20 e 22 gradi. Nell’interno minime tra 0 e 12 gradi, massime tra 15 e 21 gradi
Previsioni meteo per venerdì 10 ottobre
Avvisi
nessuno.
Cielo e fenomeni
Giornata prevalentemente serena, nuovamente con foschie mattutine sul settore centrale interno, in via di diradamento nel corso del mattino. Qualche nube sparsa nel pomeriggio nell’interno
Venti
Moderati in prevalenza dai quadranti settentrionali, a tratti tesi nel Savonese.
Mari
Stirato sotto costa a ponente, mosso al largo. Poco mosso altrove.
Temperature
Stazionarie.
Previsioni meteo per sabato 11 ottobre
Cieli ampiamente sereni, in particolare nel corso del mattino. Qualche nube in più nel corso della giornata su Alpi Liguri ed Valle Aveto. Venti deboli o moderati a regime di brezza. Mare poco mosso.