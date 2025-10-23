Genova. Un vortice di bassa pressione presente sull’Oceano Atlantico settentrionale è in queste ore intercettata dalla corrente a getto che l’accompagnerà rapidamente verso l’Europa centro-meridionale. Il fronte freddo che ne scaturisce porterà piogge intense e venti molto forti, prima di un netto miglioramento atteso per venerdì. Ecco le previsioni di Limet per Genova e la Liguria valide per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo per giovedì 23 ottobre

Avvisi

In mattinata aumento della ventilazione con raffiche di Libeccio fino a 70-80 km/h sul Mar Ligure e sui crinali esposti del levante.

Nelle ore centrali e primo pomeriggio, in concomitanza con il passaggio del sistema frontale, ulteriore aumento della ventilazione con raffiche di Libeccio localmente oltre i 100km/h, sempre sul Mar Ligure e centro-levante della regione. Possibili locali allagamenti e smottamenti per i ratei precipitativi orari elevati, più probabili sul centro-levante della regione. Mare molto mosso, localmente agitato a levante ed al largo tra il pomeriggio e la serata, con onda significativa oltre i 3-3,5 metri e periodo fino a 9 secondi

Cielo e fenomeni

Già nella nottata si potrà assistere a qualche sporadico rovescio disorganizzato sul settore centrale. In mattinata rapido peggioramento delle condizioni meteo, con rovesci nell’interno del settore orientale che anticiperanno il fronte freddo atteso per le ore centrali, che porterà precipitazioni intense nell’Imperiese e dal Promontorio di Portofino verso est, dove potranno assumere anche carattere temporalesco.

Genovesato occidentale e Savonese più ai margini del peggioramento, anche se non resteranno tuttavia asciutte. Miglioramento delle condizioni già a partire dal tardo pomeriggio, con schiarite in progressione da ponente verso levante.

Venti

In mattinata aumento della ventilazione con raffiche di Libeccio fino a 70-80km/h sul Mar Ligure e sui crinali esposti del levante.

Nelle ore centrali e primo pomeriggio, in concomitanza con il passaggio del sistema frontale, ulteriore aumento della ventilazione con raffiche di Libeccio localmente oltre i 100km/h, sempre sul Mar Ligure e centro-levante della regione. Rotazione delle correnti nel corso del pomeriggio, con direzione prevalente da ovest-nord-ovest.

Mari

Mare da molto mosso ad agitato, localmente molto agitato a levante ed al largo tra il pomeriggio e la serata.

Temperature

Minime in calo nell’interno nel corso della serata stazionarie in costa; massime generalmente stazionarie, in lieve aumento a ponente. Sulla costa minime tra 12 e 19 gradi, massime tra 18 e 24 gradi. Nell’interno minime tra -4 e 12 gradi, massime tra 13 e 21 gradi.

Previsioni meteo per venerdì 24 ottobre

Avvisi

Correnti tese da ovest-nord-ovest, con raffiche fino a 60-65 km/h sui crinali esposti. Mare inizialmente da molto mosso ad agitato, in graduale scaduta nel corso della giornata fino a molto mosso.

Cielo e fenomeni

Giornata ampiamente soleggiata lungo tutto l’arco della giornata.

Venti

Moderati, a tratti tesi da W-NW, loc. forti sui crinali esposti, con raffiche fino a 60-65km/h.

Mari

Inizialmente da molto mosso ad agitato, in graduale scaduta nel corso della giornata fino a molto mosso.

Temperature

Generalmente in calo, in particolar modo nei valori minimi.

Previsioni meteo per sabato 25 ottobre