  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Ottimo

Meteo, giornata serena con temperature stabili. Fine settimana mite con qualche nuvola ma tanto sole previsioni

Fino a lunedì 13 tempo stabile, soleggiato e con temperature superiori alla media del periodo

Generico ottobre 2025

Genova. Cielo sereno su tutta la regione e per l’intera giornata. Da segnalare possibili banchi di nebbia al mattino nelle vallate più interne dei versanti padani in rapido dissolvimento. Eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo.

Un forte anticiclone di blocco impedisce alle perturbazioni atlantiche di scorrere sulla nostra regione. Fino a lunedi 13 tempo stabile, soleggiato e con temperature superiori alla media del periodo.

Venti: Moderati da nord con qualche rinforzo nelle vallate centro-occidentali al mattino.
Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo

Temperature: In aumento le minime lungo le coste, massime stazionarie o in lieve aumento
Costa: min: +14°C/+17°C – max: +22°C/+24°C.
Interno: min: 1°C/+11°C – max: +16°C/+20°C.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.