Genova. Il meteo in Liguria cambia a partire da queste ore, oggi avremo infatti l’esordio della prima perturbazione dai connotati autunnali: secondo il centro meteo Limet sono attese piogge intense anche a carattere temporalesco e locali criticità legate alle precipitazioni, che saranno di quantitativo elevato.

Il meteo Liguria per oggi, lunedì 20 ottobre

Avvisi

Criticità di tipo idraulico e piene dei piccoli rii possibili sui bacini dell’estremo Ponente e del Centro-Levante entro sera.c Quantitativi precipitativi localmente superiori ai 100-150 mm tra Genovesato Orientale e Spezzino. Mari molto mossi o localmente agitati a partire dalla serata.

Cielo e Fenomeni

Tra nottata e prima mattinata prime precipitazioni sul Genovesato, con piogge anche moderate ma intermittenti e localizzate. Aumento della copertura nuvolosa su tutti i settori. A partire dalla mattinata rovesci intensi andranno ad interessare i versanti marittimi dell’Imperiese con quantitativi precipitativi localmente elevati entro il tardo pomeriggio e possibili criticità di tipo idraulico. Fenomeni sparsi sul Centro-Levante in intensificazione pomeridiana e serale, specialmente tra la città di Genova e il Tigullio centro-orientale; In questa seconda fase saranno possibili locali allagamenti e l’ingrossamento dei rii minori, nei bacini interessati dalle precipitazioni più intense. Piogge deboli o al più moderate sul Savonese e sui versanti padani, in esaurimento progressivo nel corso della serata. Fenomeni intensi andranno ad interessare lo Spezzino in serata e prima parte della nottata ma con evoluzione verso Est.

Venti

moderati dai quadranti meridionali sul Centro-Levante e sull’Imperiese; Rafficati dai quadranti settentrionali sul Savonese costiero, con rinforzi in serata.

Mari

poco mossi o mossi tra mattinata e primo pomeriggio. In rapido aumento nel corso del pomeriggio con mari molto mossi o agitati in serata ( onda da Sud-Ovest, periodo: 5-6 sec.)

Temperature

minime in leggero aumento, specialmente in quota . Calo sensibile nei valori massimi, sia in costa che nelle aree dell’entroterra.

Costa: min: +11°C/+16°C – max: +15°C/+21°C.

Interno: min: +2°C/+11°C – max: +9°C/+16°C.

Il meteo di martedì 21 ottobre

Giornata con cieli molto nuvolosi o coperti su tutto il territorio regionale. Possibili rovesci residui entro l’alba sullo Spezzino, nel corso della mattinata sull’Appennino di Levante e sporadicamente sull’Imperiese costiero. Possibili schiarite sul Genovesato e sull’Imperiese Occidentale nel corso del pomeriggio, seppur in un contesto di nuvolosità sparsa.

Il meteo di mercoledì 22 ottobre in Liguria

Giornata uggiosa ma con scarse probabilità di pioggia sul Centro-Ponente. Rovesci saranno possibili sugli spartiacque Appenninici di Levante e in modo più consistente sullo Spezzino Orientale nel corso della giornata. Venti moderati dai quadranti meridionali su Imperiese e Spezzino. Mari generalmente molto mossi. Temperature in lieve aumento.