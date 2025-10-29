Liguria. Inizia un periodo perturbato a livello meteo anche per la Liguria dovuto al transito di varie depressioni di origine atlantica. Attenzione al rinforzo dello Scirocco a Levante nella seconda parte della giornata.

Secondo le previsioni del Limet, Associazione ligure di Meteorologia, nuvolosità in graduale aumento specialmente sul settore centro-orientale dove già dal mattino non è escluso qualche debole e temporaneo piovasco. Maggiori schiarite sull’imperiese. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità andrà ulteriormente aumentando e con essa anche il rischio pioggia che interesserà in pratica tutta la regione, anche se non sono attesi fenomeni intensi.

Venti al mattino deboli e variabili sul settore centro-occidentale, moderati o tesi da sud-est su quello orientale. Nel pomeriggio deciso rinforzo da sud-est in particolare tra genovese e spezzino.

Mare generalmente mosso su tutti i settori.

Temperature in aumento nei valori minimi (sulla costa tra +13 e +18° C, nell’interno tra +3 e +8°C), ma in calo nei valori massimi (sulla costa tra +17 e +20°C, nell’interno tra +11 e +16°C).

Previsioni meteo in Liguria per giovedì 30 ottobre

Al mattino rovesci anche intensi interesseranno gran parte del settore centro-orientale, più asciutto a Ponente. Nel pomeriggio schiarite sull’imperiese mentre sul resto della regione generale calo dell’intensità dei fenomeni. Venti forti dai quadranti meridionali specie sul centro-Levante. Dal pomeriggio rotazione generale delle correnti da nord. Mare molto mosso in calo a mosso dalla sera. Temperature in generale calo.

Previsioni per il 31 ottobre

Venti forti di tramontana specie su savonese e genovese. Sul centro-levante della regione possibili ancora deboli piogge, mentre a ponente avremo nuvolosità variabile. Temperature in generale calo. Per il meteo in Liguria di questi giorni è consigliabile seguire gli aggiornamenti.