Liguria. L’alta pressione protegge ancora gran parte del Mediterraneo occidentale, compresa la nostra regione: pertanto sono attese ancora giornate prevalentemente soleggiate e clima mite.

Il Limet, associazione ligure di meteorologia, segnala tramontana tesa fino a forte in particolare negli sbocchi vallivi del genovese e del savonese con raffiche fino a 50-60 km/h.

Stamattina cielo sereno sui versanti marittimi con possibili banchi di nebbia in sviluppo nelle vallate dei versanti padani centro-occidentali, in diradamento entro pranzo. Nel pomeriggio ancora prevalenza di cieli sereni su tutta la regione.

Venti tesi dai quadranti settentrionali con locali rinforzi nelle vallate esposte del Centro-Ponente con raffiche fino a 60 km/h specie al mattino. Mare mosso o molto mosso al largo e sui bacini imperiesi. Stirato sotto costa tra savonese e genovesato occidentale. Poco mosso altrove.

Temperature generalmente stazionarie sulla costa minime tra +14 e +18°C, massime tra +21 e +25°C. Nell’interno minime tra +4 e +10°C, massime tra +18 e +23°C.

Mercoledì 16 ottobre

Raffiche da Nord-Est localmente superiori ai 50-60 Km/h negli sbocchi vallivi del centro-ponente. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Mare mosso sulle coste del Centro-Ponente e al largo; stirato sotto costa tra savonese e genovesato Occidentale. Poco mosso altrove. Temperature minime in diminuzione, massime stazionarie o in leggero calo.

Venerdì 17 ottobre

Cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione, qualche addensamento nuvoloso più consistente nell’entroterra del Savonese. Venti: moderati dai quadranti al mattino, deboli dai quadranti meridionali al pomeriggio. Mare poco mosso.

Temperature: stazionarie.