Liguria. Prosegue sull’Europa centro-meridionale la fase moderatamente instabile determinata dall’ingresso di masse d’aria di matrice artico-marittima, ecco le previsioni meteo del Limet, Associazione ligure di meteorologia, per la Liguria. Rovesci sparsi saranno protagonisti sulla regione almeno fino alla giornata di giovedì, quando è atteso l’arrivo di un un sistema frontale più organizzato.

Fino alla prima parte della mattina faranno la loro comparsa rovesci sparsi nello spezzino cui seguiranno timide schiarite alternate a fasi più nuvolose, mentre il resto della regione si districherà tra cieli da nuvolosi a molto nuvolosi sul settore centrale, velati a Ponente.

Situazione in leggero miglioramento nel pomeriggio, con schiarite più consistenti a ponente e cieli da poco nuvolosi a nuvolosi sul centro-levante. Nuovi rovesci sparsi in serata nello spezzino.

Venti deboli dai quadranti settentrionali in mattinata, a tratti moderati sul settore centrale in mattinata; deboli dai quadranti meridionali nel corso del pomeriggio.

Mare generalmente mosso, molto mosso al largo.

Temperature stazionarie o in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi sulla costa minime tra +12 e +19°C, massime tra +17 e +20°C. Nell’interno minime tra +6 e +13°C, massime tra +14 e +19°C.

Meteo liguria giovedì 23 ottobre

Venti di Libeccio con raffiche fino a 80-85 km/h a Levante, fino a 110-115km/h al largo. Mare molto mosso, localmente agitato a Ponente e a Levante, agitato al largo.

Precipitazioni localmente intense in corrispondenza del passaggio del sistema frontale, in particolare tra il genovesato orientale e lo spezzino.

Precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco nel corso della mattinata per il passaggio del sistema frontale. Miglioramento nel pomeriggio con locali residui rovesci da instabilità post-frontale a levante, schiarite diffuse a partire da Ponente.

Venti moderati a carattere di Libeccio, forti, localmente molto forti a Levante, con raffiche superiori a 80-85km/h.

Mare molto mosso, localmente agitato a Ponente e a Levante, agitato al largo con onde oltre i 4-5 m. Periodo onda fino a 9-10 secondi.

Temperature massime stazionarie, minime in calo nel corso della serata.

Seguire i prossimi aggiornamenti.

Venerdì 24 ottobre

Mareggiata di Libeccio con onda significativa superiore ai 2.5-3 m. Netto miglioramento delle condizioni meteo, con cieli soleggiati lungo tutto l’arco della giornata.

Venti deboli, a tratti moderati con direzione variabile. Vento di Libeccio molto forte al largo, con raffiche superiori ai 80-90km/h. Mare molto mosso a levante, a tratti agitato al largo, mosso altrove.

Temperature minime in netto calo, massime stazionarie o in lieve calo.