Liguria. Il meteo in Liguria nelle prossime ore sarà influenzato dall’instaurarsi di un solido promontorio di alta pressione sulla Penisola Iberica. Quindi condizioni di stabilità sulla nostra region.; Al contempo, dalla porta della Bora, affluiranno correnti più fresche al suolo, le quali, specialmente nelle prime ore del mattino, porteranno a temperature minime dal sapore prettamente autunnale. Sono le previsioni del tempo per Genova e la Liguria secondo il centro meteo Limet.

Il meteo Liguria di oggi, lunedì 6 ottobre



Il meteo in Liguria oggi vedrà una giornata con cieli tersi. Saranno possibili foschie o locali banchi di nebbia sui versanti padani e sui crinali appenninici occidentali nel corso delle prime ore del mattino, in dissolvimento entro le ore centrali.

Venti

moderati di tramontana in mattinata con locali rinforzi tra Savonese e Genovesato. Rotazione pomeridiana a Ovest/Sud-Ovest a partire dalle coste Imperiesi e Savonesi, in estensione serale ai restanti settori centro-orientali.

Mari

stirati sotto costa; Mossi o molto mossi al largo, specialmente tra nottata e prima mattinata e nel tardo pomeriggio/sera.

Temperature

minime in generale diminuzione, specie nelle aree interne interessate dall’inversione termica: qui possibili locali gelate. Massime stazionarie con valori apprezzabili in costa. Saranno comprese sulla costa tra 10 e 24 gradi, nell’interno tra 0 e 16.

Il meteo di domani, martedì 7 ottobre



Giornata stabile e soleggiata sull’intero territorio regionale. Il meteo in Liguria vedrà possibili brandelli di nuvolosità bassa potranno fare la loro comparsa nelle ore pomeridiane sui versanti marittimi del Tigullio.

Venti a inizio e fine giornata, deboli o moderati da Nord, con possibili locali rinforzi sugli sbocchi vallivi del Savonese. Nel corso del pomeriggio, ventilazione debole da Sud-Ovest. Mari poco mossi o quasi calmi sotto costa. Temperature stazionarie con minime frizzanti nell’entroterra e massime gradevoli, specialmente sulle Riviere.

Il meteo di mercoledì 8 ottobre in Liguria

Meteo con cieli sereni al mattino su tutta la Liguria. Copertura nuvolosa crescente nel pomeriggio sulle coste del Centro-Ponente per mezzo di nuvolosità bassa, senza fenomeni associati. Venti deboli a regime di brezza. Mari poco mossi o quasi calmi. Temperature stazionarie.