Liguria. L’afflusso di correnti fresche dai quadranti settentrionali garantisce un ulteriore abbassamento delle temperature in Liguria, soprattutto nelle prime ore del mattino.

Prima parte della settimana con cieli prevalentemente poco nuvolosi o velati sul Centro-Ponente e parzialmente nuvolosi a Levante. Le previsioni del centro meteo Limet.

Il meteo Liguria di oggi, lunedì 27 ottobre

Cieli velati in mattinata su tutta la regione con locali aperture nelle ore centrali sul Centro-Ponente. Nel corso del pomeriggio schiarite via a via più ampie con cieli pressoché sereni su tutto il territorio regionale entro sera. Locali annuvolamenti saranno tuttavia possibili sulle dorsali Appenniniche di Levante, senza fenomeni associati.

Venti generalmente deboli dai quadranti meridionali sotto costa; Deboli variabili nell’entroterra con lunghi periodi caratterizzati da condizioni di “calma di vento”. Mari mossi o molto mossi sulle coste del Centro-Ponente. Molto mossi o localmente agitati al largo e sulle coste di Levante con onda lunga di Libeccio per l’intero periodo.

Temperature in diminuzione, specie nei valori minimi: possibili gelate nelle aree dell’entroterra interessate da “inversione” notturna e minime anche inferiori ai +10°C sui fondovalle dei versanti marittimi. Saranno comprese sulla costa tra 7 e 20 gradi, nell’entroterra ta -1 e 18.

Il meteo di domani, martedì 28 ottobre

Aumento della nuvolosità sulle coste del Centro-Ponente a partire dalle prime ore del mattino. Cieli parzialmente o localmente molto nuvolosi tra pomeriggio e serata sul settore centrale, senza fenomeni associati. Locali schiarite potranno fare la loro comparsa con maggior frequenza sullo Spezzino e sull’Imperiese nel corso della giornata.

Venti deboli dai quadranti meridionali tra mattinata e primo pomeriggio. Rinforzi moderati da Est/Sud-Est tra pomeriggio e serata sul Golfo di Genova e sui crinali Appenninici. Mari poco mossi o localmente mossi a Ponente. Generalmente mossi sul Centro-Levante e al largo. Temperature stazionarie nei valori minimi, in aumento nei valori massimi sui versanti padani

Il meteo di mercoledì 29 ottobre in Liguria

Peggioramento delle condizioni meteo in Liguria nella seconda parte di giornata con rovesci sparsi sul settore Centro-Orientale. Preludio di un possibile intenso peggioramento, atteso per la giornata di Giovedì. Venti tesi dai quadranti meridionali. Mari mossi. Temperature in progressivo aumento.