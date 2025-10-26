Liguria. Il meteo in Liguria resta stabile anche in questa domenica grazie alla protezione delle Alpi. Ecco le previsioni del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni.

Meteo Liguria oggi domenica 26 ottobre

Nella prima parte di mattinata il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, soprattutto a levante, per il transito di stratificazioni medio-alte. Dalle ore centrali progressivo diradamento della nuvolosità, dapprima sul centro-ponente e poi in estensione anche al levante, con solamente qualche velatura in transito o locali addensamenti più consistenti che, in discesa dalle Alpi Liguri, potranno interessare imperiese e savonese occidentale tra il pomeriggio e le prime ore serali.

Venti, per gran parte della giornata, forti o di burrasca da Ovest/Sud-Ovest al largo in direzione Capo Corso, deboli o moderati a rotazione ciclonica sulla Regione. In serata, ventilazione in rinforzo e in rotazione dai quadranti settentrionali, attese raffiche fino a 60-70 km/h. Mare molto mosso al largo e sul levante, mosso altrove.

Temperature stazionarie o in lieve aumento: saranno comprese sulla costa tra 11 e 22 gradi, nell’interno tra 2 e 19.

Il meteo per domani, lunedì 27 ottobre

Cielo e fenomeni del meteo Liguria: giornata stabile e caratterizzata dal transito di velature, più spesse e compatte a partire dal pomeriggio.

Venti: tra notte e primo mattino, deboli o moderati da Nord. Dalle ore centrali del giorno, rotazione dai quadranti meridionali, con intensità debole. Infine, in serata ventilazione debole che tornerà da settentrione. Mare da mosso a molto mosso al largo, a levante e sui capi esposti del ponente, mosso altrove. Temperature in diminuzione.

Il meteo di martedì 28 ottobre

Il meteo in Liguria, per gran parte del giorno, si presenterà con cielo poco nuvoloso su tutta la regione. Dalle tarde ore pomeridiane, si assisterà a un progressivo incremento della nuvolosità sul settore centro-orientale. Temperature minime in lieve aumento, specie nelle zone interne, massime stazionarie.