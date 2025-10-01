  • News24
Limet

Meteo, sulla Liguria tramontana tesa e temperature in calo previsioni

Le previsioni meteo di oggi, 1 ottobre, per la Liguria e la tendenza dei prossimi giorni

previsioni meteo 1 ottobre 2025

Liguria. Sarà una giornata in cui in Liguria le temperature caleranno secondo le previsioni meteo del Limet, Associazione ligure di meteorologia.

Avviso di tramontana tesa su gran parte della regione con raffiche fino a 70-80 km/h sugli sbocchi vallivi del savonese e del genovese di Ponente.

In mattinata cielo variabile sulla costa dell’imperiese e dello spezzino, parzialmente nuvoloso o nuvoloso sulla costa del settore centrale, nuvoloso o coperto invece su gran parte dei settori interni. Nel pomeriggio le schiarite si faranno sempre più ampie ovunque. Venti tesi da nord su gran parte della regione. Mare stirato sotto costa sul settore centrale, mosso al largo per onda da nord. Temperature in generale calo sulla costa minime tra +10 e +15°C, massime tra +17 e +21°C. Nell’interno minime tra +0°C e +8°C, massime tra +10 e +16°C.

Previsioni meteo in Liguria – 2 ottobre

Cielo sereno su gran parte della regione. Venti moderati da nord al mattino, in calo dal pomeriggio. Mare mosso sui bacini di ponente, poco mosso altrove. Temperature in calo specie nei valori minimi.

Previsioni 3 ottobre

Nuvolosità in aumento su tutta la regione, senza fenomeni di rilievo. Venti deboli dai quadranti meridionali, mare generalmente poco mosso. Temperature stazionarie.

