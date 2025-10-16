Genova. Il blocco anticiclonico, seppur in indebolimento, continua a regalare giornate prevalentemente soleggiate sull’Italia settentrionale e quindi anche il meteo in Liguria ne beneficia. Sembrerebbe tuttavia profilarsi uno sblocco nel corso della prossima settimana, con l’arrivo di un nuovo periodo instabile. Il centro meteo Limet avverte: sarà comunque necessario attendere nuovi aggiornamenti a riguardo.

Il meteo Liguria di oggi, giovedì 16 ottobre

Già dalla mattinata cieli sgombri da nubi su tutta la regione, non si esclude tuttavia la presenza di qualche foschia o nebbia a banco sui versanti padani del settore centrale, ma in rapido diradamento.

Nel pomeriggio proseguirà sulla falsariga della mattinata, con qualche cumulo in più nei settori interni del centro e del ponente.

Venti tesi dai quadranti settentrionali, in particolare in mattinata, con locali rinforzi nelle vallate esposte del Centro-Ponente con raffiche fino a 50-60 km/h. Mari generalmente poco mossi, stirati sotto costa sul centro-ponente, mossi al largo. Temperature stazionarie o in lieve calo, in particolare su settore centro-orientale: saranno comprese sulla costa tra 13 e 23 gradi, nell’interno tra 2 e 21.

Il meteo di domani, venerdì 17 ottobre

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Venti deboli o moderati a regime di brezza. Mare poco mosso, quasi calmo a Levante. Temperature generalmente in lieve calo.

Il meteo di sabato 18 ottobre

Altra giornata prevalentemente soleggiata, seppur con nubi in aumento nell’Imperiese, ma senza fenomenologia associata. Venti a regime di brezza, mare quasi calmo o poco mosso. Temperature stazionarie o in lieve calo.