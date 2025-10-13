Liguria. Il meteo in Liguria continua a essere caratterizzato da stabilità, così come quello di tutto lo nord ovest, grazie al dominio anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale. Secondo il centro meteo Limet possibile rientro fresco da Est a partire da domani, martedì, ma in un contesto prevalentemente asciutto e con precipitazioni sporadiche sulla nostra regione.

Il meteo Liguria per oggi, lunedì 13 ottobre

Cieli poco nuvolosi o sereni in mattinata sui versanti marittimi con possibili foschie tra Genovesato e Savonese orientale. Banchi di nebbia in sviluppo nelle vallate dei versanti padani centro-occidentali, in diradamento entro pranzo. Cieli velati sull’Imperiese e sul Savonese occidentale con nuvolosità in aumento nei settori interni nel corso delle ore centrali e primo-pomeridiane. Cieli tersi altrove fino a fine periodo.

Vent deboli a regime di brezza, dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata, dai quadranti meridionali tra mattinata e tardo pomeriggio. Mari poco mossi al largo e sulle coste Imperiesi; Quasi calmi sui restanti tratti di costa fino a fine periodo. Temperature, saranno comprese sulla costa tra 14 e 26 gradi, nell’interno tra 3 e 23.

Il meteo di martedì 14 ottobre

Il meteo in Liguria vedrà in questa giornata nuvolosità irregolare in mattinata, specie sui versanti padani e nelle aree dell’entroterra. Nel corso della giornata nuvolosità in progressiva diminuzione sul settore centrale con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Cieli poco o parzialmente nuvolosi sull’estremo Ponente e sullo Spezzino, ove le schiarite saranno alternate a periodi dominati da nuvolosità più serrata. Possibili veloci rovesci nelle ore centrali sulla fascia Appenninica di Levante e sul comparto delle Alpi Liguri e Marittime. Temperature minime in leggero aumento nelle aree interne. Massime stazionarie o in lieve calo sotto costa.

Le previsioni meteo per mercoledì 15 ottobre in Liguria

nuvolosità sparsa nelle aree interne con possibili rovesci in sviluppo nelle ore centrali sul comparto delle Alpi Liguri e sull’Appennino di Levante, in sconfinamento verso le coste limitrofe nel corso del pomeriggio. Cieli sereni o poco nuvolosi sui restanti settori. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi, con locali rinforzi al largo delle coste Imperiesi.

Temperature in diminuzione, specialmente a partire dalla serata, in quota e nelle aree interne; Fenomeni di compressione in mattinata a Ponente con picchi localmente superiori ai +25°C.