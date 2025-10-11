  • News24
Che tempo fa

Meteo, in Liguria weekend con sole e temperature al di sopra della media stagionale previsioni

Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e i prossimi giorni in Liguria

meteo 11 ottobre

Liguria. Meteo in Liguria caratterizzato da tempo stabile e soleggiato su tutta la regione per tutto il weekend e fino a lunedì 13 ottobre per merito di un forte anticiclone posizionato sull’Europa occidentale. Le previsioni del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni.

Il meteo per oggi, sabato 11 ottobre, in Liguria

Cielo sereno su tutta la regione e per l’intera giornata. Da segnalare possibili banchi di nebbia al mattino nelle vallate più interne dei versanti padani in rapido dissolvimento. Eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo.

Venti deboli da nord al mattino, in regime di brezza nel pomeriggio. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature pressochè stazionarie o in lieve calo nei valori massimi lungo le coste: saranno comprese sulla costa tra 14 e 24 gradi, nell’interno tra 1 e 22.

Il meteo per domani, domenica 12 ottobre

Tempo soleggiato e stabile ovunque in Liguria a parte qualche nube al mattino ed alla sera sul versanti padani più occidentali senza conseguenze.

Venti deboli da nord al mattino, in regime di brezza nel pomeriggio. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature stazionarie e su valori superiori alla media del periodo.

Il meteo per lunedì 13 ottobre in Liguria

Addensamenti nei settori interni specie centro-occidentali senza piogge, soleggiato lungo le coste. Lieve calo termico.

