Come sarà

Meteo, il bel tempo sta per lasciare la Liguria: nuvole in arrivo e prime piogge in serata previsioni

Le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni

Generico ottobre 2025

Genova. Dopo aver stazionato per gran parte del mese di ottobre sul Nord Italia, l’anticiclone lascia progressivamente spazio all’arrivo di una perturbazione, che ci interesserà direttamente all’inizio della prossima settimana. Ecco le previsioni di Limet per Genova e la Liguria valide per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo per domenica 19 ottobre

Cielo e fenomeni
Nella prima parte della mattinata, cieli che si presenteranno sereni o, al più, disturbati da sottili velature, eccezion fatta per qualche nube bassa sui versanti padani intorno all’alba. Dalle ore centrali del giorno, si assisterà ad un progressivo incremento della copertura nuvolosa, dapprima di tipo medio-alto e poi di stampo marittimo, ad iniziare dal settore centro-occidentale. Nel corso della serata, non sono esclusi locali pioviggini o brevi piovaschi in prossimità dei rilievi sul centro-ponente.
Venti
Tra notte e mattino, deboli da Nord, ma con rinforzi fino a moderati tra Genova e Capo Mele. Nel corso della giornata, tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali, con intensità perlopiù debole.
Mari
Quasi calmo o poco mosso.
Temperature
Stazionarie o in lieve calo. Sulla costa minime tra 11 e 16 gradi, massime tra 18 e 22 gradi. Nell’interno minime tra -2 e 9 gradi, massime tra 12 e 17 gradi.

Previsioni meteo per venerdì 10 ottobre

Avvisi
Nella seconda parte della giornata, saranno possibili precipitazioni a carattere di rovescio su imperiese e centro-levante.
Cielo e fenomeni
Giornata caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti sull’intera regione. In tale contesto, sono attese piogge che, soprattutto tra il pomeriggio e la serata, potranno assumere carattere di rovescio sull’imperiese e sul settore centro-orientale (seguire i prossimi aggiornamenti)
Venti
Deboli o moderati di direzione variabile.
Mari
Da poco mosso a mosso.
Temperature
Minime in aumento, specie nelle zone interne, massime in calo.

Previsioni meteo per sabato 11 ottobre

Tra notte e mattino, rovesci, anche a carattere temporalesco, sul levante in graduale spostamento verso Est. A seguire, giornata che trascorrerà con cieli grigi e qualche precipitazione sparsa sull’intera regione. Temperature in lieve aumento.

