Come sarà

Meteo Liguria, ancora forte vento e mareggiata: le temperature tornano a salire previsioni

Le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni

Generico ottobre 2025

Genova. Veloci correnti nord-occidentali interessano la nostra regione determinando generali condizioni di variabilità con prevalenza di spazi soleggiati. Condizioni meteomarine ancora non ottimali fino a lunedì 27. Ecco le previsioni di Limet per Genova e la Liguria valide per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo sabato 25 ottobre

Avvisi
Venti forti da ovest al largo, in rotazione a sud-ovest in giornata.
Cielo e Fenomeni
A ponente e su gran parte del settore centrale cielo da velato a sereno nel corso della giornata con qualche nube bassa sul Genovese. A levante nubi sparse, più intense sullo Spezzino dove non si escludono sporadici rovesci specie su alta Valle del Magra e settore apuano.
Venti
Forti tra ovest e sud-ovest al largo in estensione allo Spezzino tra pomeriggio e sera. Sul resto della regione vento da debole a moderato tra sud e sud-est, con qualche rinforzo sul Genovese.
Mari
Molto mosso o agitato, localmente molto agitato al largo e su estremo levante.
Temperature
In aumento le minime, in lieve calo le massime a levante, stazionarie altrove
Costa: min: +13°C/+16°C – max: +18°C/+21°C.
Interno: min: +2°C/+7°C – max: +13°C/+16°C.

Previsioni meteo domenica 26 ottobre

Avvisi
Ancora vento forte da ovest al largo specie al mattino.
Cielo e Fenomeni
Nubi sparse tra Tigullio orientale e Spezzino senza piogge. Sul resto della regione tempo stabile e soleggiato a parte velature al mattino in via di allontanamento.
Venti
Forti da ovest al largo al mattino. Sotto costa tenderanno a disporsi da nord nel corso della giornata con intensità al più moderata in serata.
Mari
Molto mosso o localmente agitato al largo.
Temperature
In generale lieve aumento

Previsioni meteo lunedì 27 ottobre

Cielo e Fenomeni
Soleggiato a parte qualche nube a levante senza conseguenze. Ventilazione moderata da sud-est, lieve calo termico.
