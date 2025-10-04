Genova. La coda di una veloce perturbazione interesserà la Liguria tra la giornata di sabato e le prime ore di domenica. Successivo miglioramento con cielo sereno ed aumento delle temperature a partire da lunedì 6 ottobre. Ecco le previsioni meteo di Limet per oggi e i prossimi giorni su Genova e la Liguria.

Previsioni meteo per sabato 4 ottobre

Avvisi

Venti forti da sud-ovest sul Golfo tra pomeriggio e sera.

Cielo e fenomeni

Su tutta la regione nuvolosità irregolare, più compatta dal Savonese verso levante dove non si esclude la possibilità di qualche pioggia o rovescio, più intenso nelle aree interne. Tempo asciutto a ponente con schiarite ampie tra Imperiese, Alpi Liguri e Bormida occidentale. Nel pomeriggio concentrazione dei piovaschi da Genova verso levante con maggiore insistenza sulla fascia appenninica. A ponente variabile con ampie schiarite ed assenza di fenomeni.

Venti

In rapido rinforzo dai quadranti meridionali. Tra pomeriggio e sera vento in attenuazione a ponente e rinforzi da ovest-sud-ovest al largo.

Mari

Da mosso a molto mosso, localmente agitato al largo e sul levante in serata.

Temperature

In aumento le minime, in calo le massime sul settore centro-orientale della regione, stazionarie a ponente. Costa: minime tra 12 e 15 gradi, massime tra 17 e 21 gradi. Interno: minime tra 3 e 7 gradi, massime tra 8 e 12 gradi.

Previsioni meteo per domenica 5 ottobre

Avvisi

Venti forti da nord al mattino su tutta la regione.

Cielo e fenomeni

Tra la notte e le prime ore del mattino ultimi rovesci sullo Spezzino. Cielo quasi sereno sul resto della regione, con qualche addensamento sui versanti padani. Nel pomeriggio in genere soleggiato ovunque a parte il transito di nuvolosità poco consistente da monte verso mare, in dissolvimento in serata. Addensamenti più compatti sull’Imperiese occidentale, anch’essi in attenuazione al calare del sole.

Venti

Forti da nord al mattino, in attenuazione fino a deboli nel pomeriggio.

Mari

Molto mosso o agitato per onda lunga da sud-ovest in scaduta nel pomeriggio.

Temperature

In calo le minime, in aumento le massime sotto costa, in calo invece nelle aree interne.

Previsioni meteo per lunedì 6 ottobre