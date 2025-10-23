Rinasce l’ex mercato Monteverdi: al suo interno una palestra di boxe e spazi associativi

Genova. L’ex mercato Monteverdi di Cornigliano è pronto a tornare a nuova vita, diventando uno spazio per lo sport e l’aggregazione con la gestione della Celano Boxe, storica palestra di pugilato attiva dal 1997.

Nell’ex mercato Monteverdi una palestra, un bar e un ristorante

Dopo due anni di cantiere Società per Cornigliano, incaricata del maxi progetto di riqualificazione di Cornigliano, ha infatti finito i lavori di ristrutturazione della struttura di piazza Monteverdi, realizzata negli anni Venti del 1900 e vincolata dalla Sovrintendenza delle Belle Arti. Un intervento valso due milioni di euro che ha riguardato gli impianti, gli interni, la parte esterna e gli infissi. Il prossimo passo sarà consegnare simbolicamente le chiavi al Comune, che le ripasserà poi al Municipio Centro Ovest.

“Attraverso un patto di collaborazione già in atto la Celano Boxe occuperà lo spazio principale realizzando una palestra – spiega Fabio Ceraudo, presidente del municipio Medio Ponente – La struttura potrà comunque essere utilizzata anche dai cittadini e dal municipio per eventi e manifestazioni e anche a uso associativo”.

Inizio attività nei primi mesi del 2026

Oggi l’ex mercato conta su tre ambienti principali: nella zona centrale l’ampia sala comune polivalente, nell’area sud uno spazio dotato di servizi igienici e ambienti per uffici o magazzini e attrezzature per svago e sport, e nella zona nord un’area predisposta per svolgere varie attività tra cui ristorazione e bar.

“Il mercato era ormai da tempo ormai in stato di abbandono – prosegue Ceraudo – e si è pensato di svilupparlo in un contesto di ristrutturazione generale. Il patto era già stato firmato (nel 2024, ndr), noi proseguiamo su questa linea. Idealmente le attività dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2026”.