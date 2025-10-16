Medov Group è il nuovo brand commerciale per la holding della famiglia Schenone

Genova. Si chiama Medov Group il nuovo brand commerciale di riferimento nei settori dello shipping, della logistica supply chain e della nautica da diporto, nato dalla holding I.L. Investimenti della famiglia Schenone.
Il nuovo brand, che ha come presidente e CEO Giulio Schenone, acquisisce la ventennale esperienza della holding fondata nel 2005 offrendo servizi di back-office alle aziende del gruppo: finanza, tesoreria, HR, procurement, affari generali.
In occasione del lancio del nuovo brand – durante un evento a palazzo della Meridiana, nel centro di Genova – Medov Group ha formalizzato anche l’ultima acquisizione: l’azienda Programma Mare, una realtà spezzina specializzata nel packaging per lo stoccaggio e le spedizioni di imbarcazioni a livello internazionale.
Nel 2024 il gruppo ha registrato un fatturato consolidato di circa 103 milioni di euro, contando oltre 300 addetti in tutto il mondo.
“Medov Group si pone ora come nuovo brand commerciale spendibile che porta il nome già conosciuto sul mercato dell’azienda più antica del gruppo”, si legge in una nota del gruppo.